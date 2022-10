Martín García, en el Carnegie Hall

Martín García García (Gijón 1996) llevaba un año con una fecha en rojo en su calendario. El 12 de octubre de 2022, día de la Hispanidad, va a quedar en su memoria como el de su programado debut en el Carnegie Hall de Manhattan, una de las salas de conciertos de prestigio mundial. Así lo contaba, de hecho, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. Pero faltaban unas horas para ese esperado debut y en sus redes sociales el joven pianista asturiano tenía ganas, y tiempo, para marcarse un himno nacional al piano y felicitar a los españoles para que disfrutasen del día de la fiesta nacional en el día del Pilar.

O era su manera de matar los nervios o una demostración más de la valentía de un músico enérgico, considerado un niño prodigio, que salió a escena por primera vez con poco más de 8 años y que ya acumula importantes premios. Y que, por sumar más méritos, se presentó en la sala Zankel Hall del Carnegie con un estreno mundial.

Porque a su programa de interpretación de Schubert -Fantasy in C Major, D. 760, "Wanderer Fantasy"-; Chopin -Piano Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58- y Rachmaninoff -Piano Sonata No. 1 in D Minor-, el gijonés sumó el estreno de una selección de composiciones propias -Abstractos, Op. 1-, que creó como expresión de sus vivencias en la pandemia, en la que recorría las calles de Nueva York en el particular silencio urbano que generó el covid.

Lo cierto es que Martín García recogía hace poco más de un año los frutos enormes de un trabajo de años cimentado en una formación exhautiva. En agosto del 2021, tras dos años afincado en Estados Unidos, se hizo con el premio en el Concurso Internacional de Piano de Cleveland y unos meses después lograba el tercer puesto en la XVIII Edición del Concurso Internacional de Piano "Fryderyk Chopin", en Varsovia, uno de los grandes certámenes a los que puede aspirar un intérprete y que pueden lanzar la carrera de cualquiera de los que lleguen simplemente a la selección.

Tras esos rotundos éxitos, el calendario de Martín García se llenó de actuaciones: un tour por Polonia, Dubái, Japón (con la Filarmónica de Tokio)... A principios de año actuó en Gijón (en Oviedo lo hará el domingo 20 de noviembre) y hace solo unos días estuvo en Barcelona tocando con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC). Y tras la actuación de Manhattan le seguirán otras más por Europa y de nuevo Japón. Al Carnegie llegó con la invitación de su victoria en Cleveland y tenía constancia de que al menos medio centenar de asistentes al recital serían "invitados VIP", del circuito profesional de la música en américa, algunos aún conociendo a quien fue nombrado "Artista Nuevo del Mes en septiembre de 2021" por Musical America. Y Martín García, y toda su energía, debutaron en un templo.