Veterinarios, criadores y peluqueros: todos reciben con pegas la ley de Bienestar Animal

"Tener animales de compañía es voluntario, nadie te obliga. Y si lo tienes, adquieres una responsabilidad durante toda su vida y conlleva múltiples aspectos positivos pero también implica tener que cuidarle, procurarle cuidados que conllevan gastos, tiempo para pasearlo, jugar con él, etc. La tenencia de animales no puede ser ni caprichosa ni negligente. Debemos tener esto en cuenta y a partir de ahí asumir que las obligaciones inherentes que se establecen para asegurar unos estándares de bienestar y de protección animal básicos, no para fastidiar a nadie".

La abogada Nuria Menéndez de Llano, experta en Derecho Animal, ha sido asesora para distintos grupos parlamentarios nacionales y compareció en el Congreso de los Diputados para informar, durante la tramitación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, sobre algunas cuestiones técnicas de la nueva norma. Ella es de las asturianas que prefiere quedarse con el "espíritu general" para bendecir una ley que ayer se publicó en el BOE, que entrará en vigor dentro de seis meses, y que en la región fue recibida con más escepticismo que otra cosa. Y con muchas pegas.

Armando Solís Vázquez de Prada, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, considera que es bueno que haya una ley nacional integral –ahora que ya hay numerosas normativas autonómicas–. Pero sobre la que se acaba de publicar tiene poco bueno que decir ya que "no se consensuó, no tiene criterios profesionales y no se tuvo en cuenta a los profesionales del sector, por ejemplo a nosotros los veterinarios. Somos los únicos profesionales titulados y con conocimientos en bienestar animal y no se nos incluyó, por ejemplo, en asesoramiento de bienestar animal, ni para hacer informes de cuándo hay maltrato animal. Estamos de acuerdo en que hay que procurar la mejor vida a los animales, pero no vemos que esta norma tenga rigor científico".

También le achaca que es una ley hecha "desde el concepto del animal de compañía urbano, y sin tener nada en cuenta la realidad rural". Avisa además de que "la inmensa mayoría de los artículos de la ley están sin desarrollar, ya que requieren de reglamentos específicos", así que "aún queda mucho por ver". Otra veterinaria, Ana Bances, vocal de la Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado de Asturias, recalca que el enfoque bueno de la ley es que "pretende promover la tenencia responsable, aunque veo complicada su aplicación. Y, no obstante, lo que veo es que algunos artículos no tienen un soporte científico-técnico". Cita, por ejemplo, "la exclusión de los animales utilizados en actividades específicas, incluidos, entre otros, los perros pastores y de guarda del ganado, o perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. No se encuentra fundamento a esta exclusión". Al igual que "no se justifica la de muchos otros animales o la exclusión de los toros. Tampoco prohíbe el tiro al pichón, ni las peleas de gallos. Además, la ley no cambia nada sobre los cetáceos en parques acuáticos y sobre los animales que viven en los zoos", encadena.

Entre los que tampoco se han sentido "atendidos" están criadores y hasta peluqueros caninos. Cuatro de estos profesionales verbalizaron sus críticas en la Cámara de Comercio de Avilés, en la presentación del XI Salón de Mascotas del Principado de Asturias "Principets" (que se celebra los días 1 y 2 de abril, en el pabellón de La Magdalena). "Preguntaron a los profesionales, pero no nos han hecho caso", lamentó Pablo Mesa, de la empresa Trisquel Adiestramiento Canino. Ángel Lamar, el presidente de la Sociedad Canina del Principado de Asturias, añadió: "Es una ley hecha para ecologistas de ciudad", dijo.

Los profesionales consideran "necesario" que se legisle sobre el bienestar de los animales, pero consideran que el modo en que esto se ha llevado a cabo "no es la mejor de las formas". "De aquí a veinte años se van a perder, van a desaparecer", aseguró Lamar. Y es que le consta que "muchos criadores" han dejado de criar por miedo a las consecuencias de la ley. "Esta ley está muy mal orientada", añadió antes de calificar de "mayor chorrada" el sometimiento del propietario de un animal al test de sociabilidad. "Esta ley se ha convertido en un quebradero de cabeza para los propietarios", determinó.

Ana Belén González, organizadora del campeonato de peluquería canina de Asturias, resalta que la nueva legislación es contraria a la crianza de razas "en casa" y Rocío Mesa, de Asturmiaus, apela a la necesidad de mantener el trabajo de los criadores "frente a los juntaperros". Todos esperan con cierto desaliento "el desarrollo" de la ley porque "de momento todo está sujeto a interpretaciones".

"Ayudará a que dejemos de ser una vergüenza internacional en abandono"

Nuria Menéndez de Llano, natural de Tineo, es fundadora del primer despacho especializado en Derecho Animal de Asturias. También compagina su trabajo como letrada con la dirección legal del Observatorio de Justicia y Defensa Animal desde 2012. Entidad que ha promovido importantes reformas legales como la que modificó el Código Civil para descosificar a los animales o la que introdujo grandes avances en la lucha contra el maltrato en el Código Penal (2015). Ha sido una de las expertas que han estado muy pendientes del desarrollo de la nueva norma y asegura que la que ahora se ha publicado es "la primera ley de protección animal que se va a aplicar de manera homogénea en todo el país", que salvará la diversidad de normas que hay en las autonomías. "Era necesaria una ley estatal que diera un contenido mínimo y básico para todo el país y cubriera vacíos legales existentes. Es el principal cometido de la Ley de Protección de los derechos y bienestar de los animales". Es consciente de que "tiene luces y sombras" y que "es imposible contentar a todos los sectores sobre los que tenga incidencia un contenido regulatorio. En este sentido esta ley ha sido objeto de furibundas críticas, muchas infundadas y bulos con la intencionalidad de dañar al Gobierno de España" dice Menéndez. "Es una buena ley en términos generales y ayudará a que este país deje de ser una vergüenza internacional en maltrato animal y abandono. Digo ayudará porque no existen fórmulas mágicas y ha habido muchos intereses en que no saliera adelante y ha sufrido importantes recortes que la dejan bastante mermada, como al dejar fuera de su ámbito de aplicación a perros utilizados por cazadores y otros fines humanos. Pero eso no quiere decir que no se les sigan aplicando el resto de normas; esos animales no quedan sin protección administrativa ni penal".