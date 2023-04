"Vengo de las fiestas de prao, me gusta la música popular"

Carlos Pereiro Feás (Santiago, 1987), más conocido como "Carlangas", deja atrás su etapa en la extinta banda "Novedades Carminha" y debuta en solitario en el Vibra Mahou Fest que se celebrará en Gijón el próximo 22 de abril. "Me siento casi como en casa", confiesa.

–En Gijón comienza una nueva etapa.

–Va a ser la primera parada de la gira. Tengo mucha relación con Gijón y Asturias. Me gustan muchísimo. Y eso que antes tenía recelos porque, al ser de Galicia, siempre está el rollo de "primos hermanos". Llegó un momento de mi vida que me moló tanto que me tuve que rendir ante lo guay que es Asturias. Tengo muchos amigos y me gusta la escena musical asturiana.

–Es usted muy de bares.

–Guardo muchos recuerdos. Grabé un disco en Mareo. He estado en un montón de sitios. Me encanta el Toma 3 y siempre voy a comer al bar Begoña, en Cimadevilla. Me siento bastante en casa en Gijón.

–Se cumple un año de la disolución de "Novedades Carminha".

–Fue una decisión triste, pero honesta. Se agotó la energía como banda. Muy pocas duran tanto tiempo. Era consciente de que podía ocurrir, pero eso no evita el luto. Salí de esa tristeza haciendo música porque es un veneno que llevo dentro para toda la vida. Ahora estoy contento. Ha sido un proceso bonito. Me apetecía sentirme libre tocar muchos palos, pero con coherencia. Cuando compongo, siempre miro hacia el directo. Es lo que da gasolina y energía. Con la guitarra y ese compartir con la gente. No estás pensando con la gente olvidamos la presión que tenemos todos, la ansiedad que manejamos últimamente… Hago música porque es un espacio increíble y súper necesario.

–¿Habrá tiempo para la melancolía en Gijón?

–Habrá algunos temas de "Novedades" porque es parte de mi también. Otros también del nuevo disco, que se publica el día 20, y alguna sorpresita. Siento mucho cariño y estoy con ganas de estrenar banda con un formato rock que no es ajeno. También con música de baile. Estoy tan nervioso como cuando mi primer disco.

–En su primer sencillo ha colaborado con Manu Chao.

–Es uno de mis ídolos. El tema es muy punki. Me apeteció salir con un golpe en la mesa. Tenía canciones más amables, pero quería lanzar ese mensaje con algo muy pelado. Un discurso de que no busco la comodidad con este proyecto.

–Tiene un estilo muy de fiesta de prao.

–Es que vengo de ahí. Ahora la música latina está muy de moda en todo mundo, pero para un gallego es parte de su cultura. Desde pequeño bailo salsa en las fiestas de prao. Que haga cumbia con Manu Chao, es bastante natural para mí. Me gusta compartir la música popular con la gente.

–Es que ha tocado muchos estilos.

–El rock es el género que me enganchó a la música. Estoy volviendo a escuchar "Black Sabbath", como cuando tenía 15 años. También la rumba, la música disco de los 70, el hiphop... Me encuentro cómodo en el cambio. No sé en qué derivará, voy fluyendo. El arte tiene que ser la vaselina que te ayude a escapar y habitar en el mundo. A encontrarte a ti mismo. Estoy harto de que vendan motos sobre un éxito que lo legitima todo. Hay que buscar tu camino y compartirlo para que la gente se identifique.