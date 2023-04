"He pasado semanas y meses en escondites esperando una fotografía"

El Memorial María Luisa, el certamen internacional de fotografía y vídeo de naturaleza, montaña y aventura que cada año se convoca en Piloña –va por su 33.ª edición– lleva años hallando eco en todo el mundo. Tanto, que está ya marcado en el calendario de muchos de los grandes retratistas de vida salvaje del planeta. No es extraño que entre los ganadores de las distintas categorías del memorial se encuentren, como este año, firmas de aventureros y camarógrafos que han sido autores de algunas de las fotografías de vida salvaje y medio ambiente que han tenido portadas y premios mundiales. Es la muestra de que el certamen gusta a la élite. Y entre esa élite está un indio de Bangalore, afincado en Canadá. Thomas Vijayan es uno de los grandes invitados del certamen de este año, que entregará sus premios en pocos días. Vijayan no vive de la fotografía –es arquitecto–, pero sí vive para ella. «Es como el Messi o el Ronaldo de la fotografía», dicen de él los organizadores del María Luisa, que ya le esperan para entregarle en persona el premio absoluto que ganó en 2020, el año de la pandemia, lo que le impidió desplazarse hasta España.

En la presente edición tres de sus fotografías han vuelto a recibir menciones de honor, entre las 17.000 concursantes. Vijayan estará en la entrega de premios el 6 de mayo, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, y el día antes en la Casa de Cultura de Infiesto, donde dará comienzo la celebración del MML.

–¿Cuándo se acercó a la fotografía de naturaleza?

–La fotografía de naturaleza y vida salvaje es mi gran afición y empecé en ella a una edad temprana, cuando estaba en la escuela.

–¿Cómo conoció el concurso asturiano y qué opina de él?

–Me enteré del concurso a través de un amigo y la calidad de las fotos es increíble; lo calificaría como uno de los mejores del mundo.

–¿Qué siente al saber que las suyas suelen ser las imágenes más destacadas entre las casi 17.000 que se reciben?

–Cada imagen de la naturaleza es bella a su manera, no puedo decir que una sea mejor que otra, pero estoy muy contento y me siento bendecido por haber sido seleccionado en este concurso.

–¿Cuál diría que ha sido su mejor foto?

–Yo pienso que sólo soy un espejo que retrata la hermosa naturaleza que nos rodea. Me resulta difícil decir cuál es la mejor foto que he hecho, pero creo que si alguna ha sido capaz de transmitir un mensaje al mundo sobre la protección de la naturaleza, entonces esa es mi mejor foto. Como la del orangután trepando al árbol, que salió en todos los periódicos y en las televisiones. A través de esa imagen, por ejemplo, pude transmitir un mensaje al mundo para que dejen de talar los bosques para las plantaciones de aceite de palma y utilicen zonas no forestales para hacer ese tipo de producciones. También citaría una juguetona foto de una familia de langures que sé que a la gente le hace sonreír. Quizá consideraría esas dos entre mis «clics» más queridos hasta ahora.

–¿Algún consejo para alguien que empieza?

–Que, por favor, a priori se lo tomen sólo como un hobby y no se desilusionen, ya que no pueden esperar ningún ingreso de la fotografía. Si te lo planteas como un hobby tendrás la libertad de viajar donde quieras o seleccionar el tema que te gusta; si se convierte en un trabajo no siempre podrás seleccionar lo que prefieres. Y, por otra parte, creo que la paciencia es un factor clave en la fotografía de fauna salvaje. En mi caso he pasado semanas y meses en escondites esperando un encuadre y, a veces, he regresado sin obtener nada, pero no me he rendido, he vuelto al mismo escondite hasta que he conseguido la foto que quería.

–¿El equipo lo es todo?

–Desde que empecé con cámaras de película hasta ahora he comprobado que el equipo no es un elemento importante en la fotografía, pero sí que lo es conocer el límite de tu equipo, porque te permitirá hacer encuadres creativos con lo que tienes. Por supuesto, las cámaras más nuevas hacen que sea mucho más fácil conseguir mejores fotos.

–¿Seleccionaría algún lugar del mundo que sea el que más le haya gustado para retratar naturaleza o paisajes, o el lugar al que le gustaría volver si pudiera?

–He viajado al norte, al sur, al este y al oeste, y es difícil decir cuál es el mejor lugar, ya que depende del tema que uno quiera fotografiar. He estado en la Antártida varias veces y reconozco que es un sitio al que me gustaría ir siempre que sea posible.

–En Piloña le están muy agradecidos por la donación que hizo de su premio en 2020, que pidió que se dedicara a proyectos locales vinculados al covid.

–Como he mencionado antes, la fotografía es puramente mi afición, así que los ingresos por la venta de fotos o por premios o cualquier otra cosa, van a la caridad al mismo lugar de donde vinieron. Eso construye más amor hacia la naturaleza que nos rodea.

–Después de la pandemia, ¿a dónde tenía más ganas de viajar y qué quería fotografiar?

–Yo viajo casi todos los meses, casi a todas partes. El pasado mes de noviembre estuve en la Antártida; en diciembre estuve en Chile; en enero fui a Mongolia; en febrero anduve por Canadá... ahora vuelvo de un rodaje en África en busca del leopardo negro.

–¿Sabe algo de Asturias?

–No tengo muchos detalles sobre Asturias; estuve en España el pasado septiembre fotografiando linces y gatos monteses y me encantó.

Su hija menor, ganadora de la categoría del concursante novel