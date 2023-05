Fernando Alonso no está solo en las cosas del amor. "Hola" desvela que el piloto asturiano ha empezado a cortejar con Melissa Jiménez, en concreto llevan dos meses, él ya conoce a la familia de ella (que tiene dos hijos) y la ha visitado en su hogar, en la zona de Sitges. La revista completa la exclusiva con la foto de ambos juntos en coche (va en las páginas interiores, así que no queda más remedio que irse al quiosco para verla). En portada domina Irene Urdangarín, a quien "Hola" dedica un amplio reportaje por su "impactante cambio" al cumplir 18 años. Para su prima la Infanta Sofía también hay espacio, ya que hizo la primera confirmación días atrás. Y no falta Tamara Falcó, cómo no, para hablar de su vestido de novia.

Dos mujeres en la vida de Kiko Matamoros copan la portada de "Lecturas": su ex, Makoke, que no quiere saber nada de su boda y está en plena reconciliación con Javier Tudela; y Marta López, la futura mujer, que posa con un vestido de novia y dice que jamás de los jamases abandonará a Matamoros. En "Semana" desvelan que Sara Carbonero y Nacho Taboada ya viven juntos, después de un año de novios. Belén Esteban tiene cuerda para rato, porque aunque acabe "Sálvame" ella seguirá en la tele. Ya tiene programa, dice. Joaquín Prat está "cada día más enamorado", titula la revista junto a una foto con su novia, abrazados. Chenoa vuelve a donde empezó, "Operación Triunfo", pero lo hace de presentadora y está feliz, cuentan en "Diez Minutos". La revista también se ocupa de los proyectos televisivos de Belén Esteban, de la confirmación de Sofía y habla del paso por la tele de Ponce y Ana Soria.