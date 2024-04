¿Quién propuso a Serrat para el premio "Princesa"? La opción llegó razonada por un "dinosaurio" sindical

"Al césar lo que es del césar; la iniciativa de promover el premio para Serrat no es mía. La idea fue de Cecilia, mi mujer, y a mí me pareció perfecto".

Antonio Gutiérrez, quien fuera secretario general de Comisiones Obreras entre 1987-2000, sucediendo en el cargo a Marcelino Camacho, figurará en la historia de la Fundación Princesa de Asturias como la persona que promovió con éxito la candidatura de Joan Manuel Serrat como premio "Princesa" de las Artes. Sabe, porque así se lo contó el propio Serrat, que antes lo habían intentado otros, y que incluso llegó a estar entre los finalistas del jurado al menos en dos años. Pero no había salido adelante hasta ahora, "así que estoy absolutamente feliz", reconocía ayer el veterano sindicalista, pocos minutos después de conocerse el fallo.

"Tengo la enorme suerte de estar casado desde hace 49 años con una gran mujer, con la que ligué en el transcurso de una huelga –se refiere a una en la empresa Maggi– de la que yo salí despedido y emparejado. Ella era delegada sindical, lo ha sido muchísimos años, y por eso yo siempre me he considerado un sindicalista consorte", explicó Gutiérrez para poner en antecedentes sobre el buen criterio que siempre le ha atribuido a su mujer.

Dicho lo cual, explicó que Cecilia Sanz "comentó conmigo que si Bob Dylan tiene el Nobel y Leonard Cohen el ‘Princesa’, a nuestro ‘Dylan’ particular, que es Serrat, bien que se le podía dar también el premio ‘Princesa’. Y me pareció acertada su reflexión, aunque no sabía cómo hacer para convertirme en promotor de la candidatura porque hace tiempo que soy un dinosaurio del Pleistoceno, sin relevancia y sin los contactos necesarios", añadió.

Antonio Gutiérrez, en un acto en Grado hace cinco años. / LNE

Ese contacto básico con la Fundación se lo facilitó José Manuel Romero, conde de Fontao y exasesor de la Casa del Rey, y así supo cómo podía iniciar el proceso y lanzar una candidatura que Gutiérrez presentó "in extremis" –con, entre otros apoyos, el de la Sociedad de Autores de Latinoamérica–, haciendo buenas las palabras de la presidenta de la Fundación, Teresa Sanjurjo, que el pasado mes de marzo confesaba a LA NUEVA ESPAÑA que la tónica de dejar los envíos de candidaturas para el último suspiro es "universal".

A Gutiérrez casi le pareció "ridículo" ponerse a glosar la figura musical de Serrat, o apelar a su proyección internacional sobre todo en el ámbito de Hispanoamérica, pero lo que no renunció a matizar con énfasis fue que, "si bien su aportación a las artes en general, y a la poesía y la música en particular, es encomiable, y son de justicia todos los reconocimientos que obtenga por ello, Serrat es una persona que ha inducido la libertad en España cuando solo con soñarla éramos convertidos en delincuentes. En su caso, es de justicia que haya un reconocimiento al hecho cierto de que ha sido de esas personas que contribuyeron mucho a que ese sueño de democracia y libertad se hiciera realidad en España".