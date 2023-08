Más de 150 colectivos, encabezados por Abracemos el Mar Menor y Stop Ganadería Industrial, convocaban para este sábado la tercera edición de la iniciativa 'Abrazo al agua', que se organizaba con el objetivo de "dar visibilidad una vez más al desastre medioambiental ocasionado por el hombre en el Mar Menor". Cientos de bañistas, vecinos y simpatizante formaron una cadena humana en la orilla, alrededor de la laguna salada, aunque este año se hizo en más sitios: por ejemplo, en las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real; en la fuente de Neptuno, en Madrid, y hasta en el Nilo, indicó a este diario Jesús Cutillas, portavoz de la iniciativa Abrazo al Agua.

"Hemos ampliado la base social que teníamos ya el año pasado, ahora lo hemos hecho a nivel nacional", explicó Cutillas, que admitió que desde la organización "teníamos un punto de miedo a que la gente no fuera a funcionar, pero ha habido bastantes personas comprometidas".

"No es un capricho"

Anunció que el próximo martes "haremos una reunión de evaluación de cómo ha ido todo y perfilaremos la conclusión del evento. Y veremos si le damos continuidad o no". En este sentido, remarcó que cuidar de los ecosistemas acuáticos "no es un capricho pasajero", dado que "van a peor". De hecho, "en muchos lugares los vecionos están ya viendo que no pueden beber agua, que la tienen que comprar en botella", precisó Cutillas. En su opinión, en la Región de Murcia, "el día que falle el Travase o el Taibilla", puede haber restricciones para el consumo humano.

"La realidad es que, o cuidamos el agua o se acaba», hizo hincapié, para subrayar "no hay nada que sea eterno, para siempre, que el planeta solo es uno y no hay más". Volviendo al Mar Menor, "tuvimos que esperar a que se nos murieran millones de peces para entender que esto era grave", resaltó, en referencia a las anoxias sufridas por el ecosistema.

A la laguna "aún llegan nitratos agrícolas", recordaron desde el colectivo Banderas Negras.

Además de en el Mar Menor, la cadena humana ha tenido apoyo en otros lugares de España, algunas de ellas con graves problemas ambientales, como Madrid, Valladolid o Zamora, y del mundo, como Budapest (Hungría), Shibin el-Kom (Egipto) y Miranda (Venezuela), aunque de forma muy simbólica, gracias a amigos residentes ahí, admitió Cutillas.

Entre los convocantes estaban Pacto por el Mar Menor, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Madres por el Clima, Extinction Rebellion Murcia, SEO BirdLife, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 'Juan González', Consumur, CCOO, la Intersindical y UGT.

Por tercer año consecutivo todas ellas, con ayuda de los vecinos, han puesto de relieve el continuo mal estado de las aguas de este ecosistema "ante la pasividad de las administraciones competentes en el control de los vertidos ilegales y la falta de soluciones en origen que permitan su recuperación".

El abrazo al agua no se limitó al agua. Simpatizantes con la causa de la laguna salada se congregaban en las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, y vecinos de Zamora lo hacían alrededor del emblase de Almendras, por ejemplo. Donde no había playa, optaron por rodear las fuentes. Unas personas rodearon la fuente de Neptuno, en Madrid, con pancartas de ‘no a la tala’ y ‘Mar Menor vivo’.