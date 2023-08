El turismo de agresiones sexuales impacta en la imagen de Mallorca en Europa

"Serie de violaciones en grupo en la isla de las vacaciones". Así titulaba el viernes la principal plataforma de noticias polaca una de sus informaciones de portada. La concatenación de las dos manadas de turistas que han combinado este verano viaje y agresión sexual dispara la inquietud en los mercados emisores.

La cara más escalofriante del turismo de excesos este verano no están siendo los muertos por practicar el balconing. Mallorca ‘solo’ lleva uno esta temporada, un ciudadano británico que falleció en mayo tras caer desde un hotel en Magaluf. Pero la isla suma ya dos violaciones grupales, los protagonistas, una manada alemana en Platja de Palma, y otra francosuiza, en Magaluf, ha sido esta misma semana. La alarma ya se está disparando en países emisores. Este mismo viernes, en Polonia, uno de los mercados emergentes de la isla y de los que más crecen esta temporada, la principal plataforma de noticias titulaba en portada: "Mallorca: serie de violaciones en grupo en la isla de las vacaciones".

Los agresores sexuales son hombres jóvenes que vienen de vacaciones a la isla. "Grandes consumidores de alcohol, que ganan más y se gastan más en los hoteles y vienen a liarla". Habla un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con amplia experiencia en los destinos por excelencia del turismo de excesos en Baleares. "Esos agresores sexuales no se consideran autores de nada porque entienden que el abuso forma parte de su paquete vacacional. Ese es el problema".

"En aumento"

Y el problema lo detalla el portal polaco Onet, concatenando las dos noticias sobre las violaciones grupales que se han producido en las últimas semanas en Mallorca, donde víctimas y agresores son turistas que estaban de vacaciones en la isla. "El número de violaciones va en aumento", informa el medio polaco. Y detalla que "hace aproximadamente un mes turistas de Alemania fueron arrestados por violación en grupo en el Ballermann, el lugar más popular de la isla. Unos días más tarde, dos hombres irlandeses fueron acusados de violar a una mujer en Magaluf". Continúa mencionando la investigación en curso "contra cinco jóvenes de Renania del Norte-Westfalia que fueron detenidos bajo sospecha de violación grupal a mediados de julio".

Se alude a "la multitud de estos eventos" y que las violaciones han aumentado un 70 % en el archipiélago

El medio polaco alude a que "la indignación es enorme" en Mallorca "debido a la multitud de estos eventos. En el pasado reciente no ha habido tal serie de violaciones en grupo" en la isla. Y tira de estadísticas policiales: "El año pasado se denunciaron 11 violaciones en las Illes Balears, un aumento del 70 % en comparación con 2021".

Cuando este diario pregunta a al experimentado agente policial sobre qué está ocurriendo con el turismo de borrachera en Mallorca —que lejos de erradicarse vuelve a aflorar al tiempo que se recuperan las cifras de infarto de la prepandemia—, no tarda ni treinta segundos en sacar a colación las agresiones sexuales y "las manadas". Insiste en que "forman parte de su paquete turístico" porque "así lo entienden".

"Se producen muchas más agresiones sexuales de las que se denuncian. Es una denuncia muy difícil", reconoce el agente policial. "La víctima lo normaliza y queda con una tara para siempre", lamenta. Al ser interpelado sobre que el escenario de estos delitos recientes no ha sido lugares recónditos, sino hoteles en los que se alojaban los turistas agresores y cómo no se levantan sospechas, responde: "El hotelero va a decir que no es su responsabilidad, que no sabía nada".

"Se producen muchas más agresiones sexuales de las que se denuncian. Es una denuncia muy difícil"

En la plataforma polaca de noticias se retrata a una Mallorca en la que "cada vez más residentes se quejan de que la delincuencia está aumentando debido al turismo de masas", con "robos, peleas y destrucción". Un tuit de la presidenta balear, Marga Prohens, cierra la noticia, ese en el que solidarizaba con la última turista víctima de violación grupal: "No queremos que hechos como estos se repitan en las Islas Baleares".

La meva condemna a aquestes agressions sexuals, la meva solidaritat i suport a les víctimes i el meu agraïment a les Forces i Cossos de Seguretat per la seva feina.



No volem que fets com aquests es repeteixin a les Illes Balears.https://t.co/Rhbhq7gXq9 — Marga Prohens (@MargaProhens) 16 de agosto de 2023

Ante la enésima eclosión del turismo de borrachera, que sobre todo están denunciando los hoteleros de Playa de Palma, al ser el destino que más lo está sufriendo, la presidenta ha puesto el foco en que el decreto ley de turismo de excesos que se aprobó en el Govern de Francina Armengol "no ha funcionado". La ‘popular’ aseguró que "gestionará lo que antes se había consentido, como son los excesos".

Desde el Govern se señala que por dónde irá la reforma de ese decreto todavía está "en fase bastante inicial, pero tanto patronales, como Consells y ayuntamientos trasladan que no ha sido eficaz". Lo que "se está analizando es actuar también sobre el infractor y no solo sobre los establecimientos".

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, convocará a principios de septiembre a la Comisión para el Fomento del Civismo, para arrancar con la reforma del decreto, a la que podrían unirse los agentes consulares.

Desde el entorno policial se critica que Prohens "no ha dicho qué es lo que ha fallado con el decreto. Alude más a un problema político". "Primero hay que ver qué ha fallado. El único verano real de aplicación fue el de 2022 y en Sant Antoni, en Ibiza, no se quiso aplicar. Lo que veo lógico es mejorar la ejecución".