l fin del cambio de hora en la Unión Europea no tiene fecha. Pese a que en 2019 la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se comprometieron a poner fin a esta práctica, los gobiernos de los estados miembros no parecen estar por la labor. Los expertos de la Barcelona Use of Time Iniciative confiaban en que España, que asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, utilizase esa posición para poner en la agenda el fin del cambio de hora y se consensuara con los estados miembros un calendario. No será así. España no llevará el tema en la agenda, según han confirmado a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del Gobierno. Así, de momento tendremos que seguir cambiando la hora.

La Barcelona Use of Time Iniciative ya tenía asumido el 'no'. Marta Junqué, co-coordinadora de la plataforma de expertos, explica a este diario que en la última reunión mantenida con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedirles que pusieran el tema sobre la mesa, se les dijo que "habían sondeado a los estados miembros y que no había consenso sobre este tema para ponerlo en la agenda durante los seis meses de presidencia española". Una respuesta que les llegó después de haber contactado con Francia y Suecia, los anteriores países 'presidentes' del Consejo -Suecia le pasará el testigo a España-. "Nos dijeron que les interesaba el tema pero ya estaban fuera de tiempo y nos sugirieron que lo planteáramos a España", recuerda Junqué. ¿CUÁNDO SE CAMBIA LA HORA? Es una d elas grandes preguntas tras el find el verano. El cambio de hora de octubre está a la vuelta de la esquina: durante la madrugada del próximo domingo 29 de octubre se retrasarán una hora todos los relojes de España y a las 03:00 horas pasarán a ser las 02:00. Aunque el otoño comenzó oficialmente el pasado 1 de septiembre, esta es una de esas fechas señaladas en las que realmente sentimos que hemos cambiado de estación: los días comienzan a volverse más cortos y en nuestro país pasamos más horas de oscuridad. El BOE publica hasta cuando se hará el cambio de horario El pasado mes de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó las fechas exactas de los cambios de horarios que se van a realizar en España desde 2022 a 2026, desoyendo de esta forma las exigencias de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, que lucha fervientemente contra las modificaciones en los horarios por la repercusión que estos pueden tener para la salud. Así, las fechas en las que se realizará el cambio de hora en octubre hasta 2026 serán: 2023: Domingo, 29 de octubre.

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.