Una empresa fallera "plantó" el tacón de Streep en La Vega

Entra por los ojos, con su rojo brillante y su simbolismo. Llegó en un trailer tras horas de ruta tranquila desde Valencia y los expertos falleros hicieron la "plantà" en la ovetense fábrica de La Vega. Sin un rasguño, solo hubo que ensamblar el tridente del tacón, sacar brillo y envolver en celofán –hasta que luzca con esplendor en los próximos días– el gran zapato con el que el mundo identifica la película "El diablo viste de Prada" que, seguro, será uno de las instalaciones que se recuerden de la Semana de los Premios.

En la cuadragésimo tercera edición de los galardones "Princesa de Asturias", la actriz Meryl Streep, premiada en la categoría de las Artes, será una de las invitadas más esperadas y en torno a su figura y a su dimensión actoral se han desplegado las actividades y las ideas. Como la de ambientar la fábrica de La Vega con algunos objetos e instalaciones identificativas de su trayectoria. Ahí entra la presencia de ese gran zapato brillante con el que ya muchos asturianos quieren fotografiarse.

El trabajo de manufactura del "stiletto", que mide 4,30 metros de alto y 6,30 de largo y está modelado en corcho con acabado en poliéster con fibra de vidrio, es obra de Salva Banyuls y Néstor Ruiz, reconocidos maestros falleros que nunca habían trabajado para la Fundación Princesa de Asturias.

"Nos llamaron un poco antes del verano y estuvimos trabajando en el zapato hasta que lo desembarcamos el lunes en Oviedo", explica Salva Banyuls.

Acostumbrados a componer auténticas maravillas falleras, los dos creadores no se sintieron abrumados ni por el encargo ni por la cantidad de gente que admirará su monumental zapato de tacón. "Quizá si estuviéramos en el momento en lo viera Meryl Streep no daría algo de cosa, pero a la presión del público ya estamos acostumbrados porque en Fallas son multitudes. Aunque es cierto que no solemos trabajar para clientes ni por encargo, sí que habíamos hecho alguna cosa de decoración para eventos o festivales, pero siempre en la zona de Levante", cuenta Banyuls.

El vídeo del proceso de montaje lo compartía el jueves la Fundación Princesa de Asturias y ya acumula centenares de "me gusta" y algunos comentarios de fans que ya han pedido que la instalación se quede en Asturias de forma permanente.

El proceso de creación del gran zapato incluyó un primer modelado en 3D en corcho y el recubrimiento con papel, masilla y pintura que seguiría si fuera una falla se transformó en una cobertura en poliéster con fibra de vidrio "para garantizar más durabilidad. Pero salvo eso, ha sido como otros trabajos de fallas". Ahora solo queda que el público admire la instalación, en las visitas abiertas al público programadas en La Vega a partir del próximo día 12. Para entonces con el tacón ya habrá más sorpresas.

