"El concierto de Amancio Prada será el gran acontecimiento musical de la Navidad"

Del periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, partió la idea de convertir Asturias en capital mundial de la poesía, una iniciativa que alienta con la misma tenacidad con la que ha sacado adelante infinidad de proyectos, siempre estrechamente ligados a su tierra, desde los premios Príncipe y ahora Princesa de Asturias hasta los de ensayo Jovellanos, o la revista literaria Clarín. Por segundo año consecutivo, y para apoyar la candidatura "Asturias, capital mundial de la poesía", Amancio Prada ofrecerá un concierto en el Campoamor, el 22 de diciembre a las 20.00 horas –las entradas ya están a la venta, en las taquillas del teatro y en varias plataformas online–. El recital cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, entre otras entidades. "El concierto de Amancio será el gran acontecimiento musical de la Navidad", augura Graciano García, decidido a que "se convierta en una tradición navideña". El recital sirve de homenaje a los fundadores de la candidatura, 18.000 ya, y estará dedicado a Antonio Machado, a sus versos y a los poetas que él admiraba y a aquellos en los que, hoy en día, sigue resonando su poética. Amancio Prada estrenará ese día una canción que ha compuesto para este concierto en Oviedo, musicando el poema "Anoche cuando dormía", de Machado.

–Por si alguien aún no está al tanto, ¿qué es y cuál es el origen de "Asturias, capital mundial de la Poesía"?

–Es una iniciativa cultural única en el mundo, de vocación profundamente europea, nacida en Asturias con el objetivo prioritario de promover el cultivo y extensión de esta expresión artística. "Para caminar dando pasos más allá de las montañas y contemplar la hermosura del cielo", como se dice en "El Quijote", y para, en definitiva, embellecer la vida construyendo juntos una esperanza. Es una iniciativa abierta a los poetas, escritores, pensadores de todas las culturas, y a todos los ciudadanos del mundo.

–¿Cuál es su singularidad?

–Sus principales señas de identidad son, como los poetas de la antigüedad de Europa, los aedos, preferir el camino a la posada, mirar alto y a lo lejos, y la humildad de sus recursos materiales, y, dada la histórica y profunda vocación europea de Asturias, esta iniciativa ha nacido también para añadir poesía a las palabras paz y fraternidad, que definen a Europa.

–¿Cuántos apoyos ha reunido ya?

–Cuenta en la actualidad con la adhesión de 18.000 personas como fundadoras, a los que no se les pide nada material, encabezadas por los Reyes de España y sus hijas, Leonor, Princesa de Asturias, y la infanta Sofía. La apoyan también el parlamento europeo y 50 de sus miembros, el parlamento asturiano por unanimidad de sus diputados, además del Gobierno del Principado y los principales ayuntamientos de la región. Y mucha gente joven: "No deje de hacernos soñar", me han dicho más de una vez en la calle.

–¿Respaldo institucional?

–La iniciativa fue pronto acogida con entusiasmo. Queda para la historia que fue precisamente Adrián Barbón, actual presidente del Principado, el primero que mostró su decidido apoyo.

–¿Qué acciones han llevado a cabo desde que empezó su andadura?

–A partir de ahí comenzaron a llegar días felices para el proyecto. Un día, en su honor, repicaban las campanas de la basílica de Covadonga; otro, las de la Catedral de Oviedo; otro día, en las aulas de colegios se escribían y se recitaban versos; otro, aparecían poemas colgados en las ramas de los árboles de un bosque del concejo de Boal; otro, en piedras del Camino de Santiago, un camino de poetas, se descubrían dibujados versos y pequeños poemas; otro día, barcos de papel con poemas surcaban las aguas del mar Cantábrico… En el pueblecito de Coaña, por iniciativa de una joven bibliotecaria, a los niños y las niñas se les asigna un poema el día de su bautismo.

–Tiene el apoyo de importantes personalidades de la cultura.

–De premios Nobel, como Mario Vargas Llosa; de miembros de la Real Academia de la Lengua, como Luis María Anson; de ministros del gobierno de Europa y de la presidencia de su Parlamento, del Gobierno del Principado de Asturias y la Junta General, máximo órgano representativo de la región, que por unanimidad tomó el acuerdo de sumarse al proyecto, como también lo hizo el pueblo hermano de Portugal.

–La iniciativa ha sobrepasado las fronteras de Asturias.

–La idea cruzó los mares, y los asturianos residentes allí y algunos de sus descendientes hicieron suyo el proyecto.

–¿Cómo se financia la iniciativa?

–No recibe un solo euro de dinero público, son los asturianos de México, Antonio Suárez y Carlos Casanueva entre ellos, los que ayudan, y la presidenta de la constructora Monte Cerrao, de Oviedo, la que por su propia iniciativa y sin que nadie le pidiera nada, hace una significativa aportación anual. Y tengo que recordar el gesto de una persona admirable y uno de los primeros fundadores, el presidente de la gran multinacional asturiana TSK, Sabino García Vallina, que me dijo, tras recibir el carnet de fundador, que le informara de la cantidad de dinero que necesitábamos. No le hemos pedido nada, pero hay gestos que yo no olvido. También el presidente del Principado hace unas semanas me envió un mensaje preguntándome si necesitaba ayuda. Me ha prometido que asistirá al concierto, lo mismo que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en quien siempre hemos encontrado apoyo.