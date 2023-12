Elías G. Benavides rebasa en Alfara la profundidad de la materia y del color

Elías G. Benavides (León, 1939), un referente del arte contemporáneo, ha llenado todos los espacios y algunos más de la galería ovetense Alfara (calle Carlos Casanueva, 16) –es literal, ya que estrenan espacio ampliado– con casi medio centenar de obras, la mayoría de reciente creación. Aglutinadas bajo el título "Un itinerario vital", lo que demuestran es que la vena artística de Elías G. Benavides aún bombea con increíble vigor y maestría. Impulsada, quizás, con la curiosidad casi de adolescente que mantiene por exprimir hasta el último jugo de la materia y el color.

Afincado en Asturias desde 1963 –aunque compagina su estancia en la región con muchos meses en Venecia, algo que se refleja en su trabajo–, sigue pintando a diario, "mañana y tarde, y si un día no lo hago, me falta algo, tengo cargo de conciencia", contaba ayer García Benavides mientras se ultimaban los detalles de la exposición que hoy abre sus puertas a las 20.00 horas.

Revisaba sus obras el astur-leonés y certificaba que a estas alturas de la vida "me estoy acercando, sin pretenderlo tampoco, hacia la materia, que es lo que siempre me ha gustado. Y a eso me ha ayudado mucho el papel. La materia tiene vida y hay que sacársela; es lo que me gusta cuando pinto, que voy viendo nacer, está dentro y va saliendo, hasta que hay que decir ¡quieto!, para no dejarme llevar por ese espíritu barroco que sé que tengo".

Materia y color priman en un espacio colmado con obras de pequeño y gran formato, algunas espectaculares, con una selección de acrílicos sobre lienzo y otros de acrílico sobre papel. Siempre el papel, especialmente protagonista en una galería como la ovetense, que ha apostado desde sus inicios por la obra gráfica y todo tipo de creación sobre papel, como remarcó el propio artista y el comisario de la muestra, Santiago Martínez.

"Estamos ante un proyecto que permite obtener una visión bastante completa de la evolución y nuevas aportaciones de Elías García Benavides. Es una obra que posee una gran personalidad, que se mueve entre el expresionismo, el informalismo y la abstracción matérica, pero con una sensibilidad hacia el color y hacia la materia realmente única. Es el pintor abstracto actual que, en nuestro entorno, mejor sabe comunicar estados anímicos y emociones a través de la materia prima de la creación pictórica", suscribe el comisario.

Con ganas de levantar el telón de otra exposición en Asturias y recordando que la última, en la Univesidad de Oviedo "se tuvo que cerrar a los pocos días por la pandemia", Elías G. Benavides tiene ganas del encuentro con el público. "Es lo suyo... pintar para que otros lo vean y te digan qué les parece. Aunque no pintes solo para las exposiciones, porque no es el fin con el que lo hago, sí que es un objetivo", reconoce.

Artífice de que "Un itinerario vital" se presente casi como una retrospectiva de la obra de Elías G. Benavides es la galerista Dulce Pérez. Que describe así la esencia de la obra del veterano creador. "Hay un sexto sentido, indispensable más allá de la razón, para acercarse a la pintura de Elías y entender ese inteligente manejo de la luz. A pesar de su dilatada trayectoria, el camino continúa como su obra, hacia profundidades que se esconden bajo capas de texturas y colores persiguiendo esa luz, esa claridad mental que solo alcanzan unos privilegiados". "Yo no sé lo que va a dar de sí o lo que va a ser una obra cuando empiezo", razona Benavides. Y poco importa con un final tan expresivo.