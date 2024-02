Un reencuentro casi de película. La buena sintonía que surgió en Asturias hace seis años entre la Reina Letizia y el rey del cine Martin Scorsese vivió ayer un nuevo capítulo. La monarca asturiana asistió por sorpresa a la charla sobre cine que el director ofreció en la Academia del Cine en Madrid con Rodrigo Cortés, a quien va a producir su próximo largometraje, "Escape". No por casualidad. La estrecha relación entre Scorsese y el realizador y escritor español se fraguó también en aquella visita del autor de "Taxi Driver" gracias a una inolvidable conversación en los "platós" de la ovetense Fábrica de Armas de La Vega. Nada más terminar el acto de ayer, la Reina y el artista se despidieron con dos cariñosos besos en la mejilla.

La sede de la Academia se llenó ayer con académicos de todas las edades y profesiones, que recibían al cineasta con una emoción más propia de adolescentes en su primer concierto. Pablo Berger, Paula Ortiz, Borja Cobeaga, Paco Delgado, Pilar Castro, Elena Anaya, Irene Escolar, Candela Peña, Mariano Barroso, Fernando Colomo, Álvaro Longoria, Daniel Monzón o el guionista asturiano Jorge Guerricaechevarría se encontraban entre los asistentes que contuvieron el aliento hasta la llegada del maestro, al que recibieron aplaudiendo puestos en pie.

Entre todos también se dejaba ver una apasionada del cine conocida por todos, la Reina Letizia, que, además de ser amiga personal de Rodrigo Cortés, no era la primera vez que coincidía con Scorsese. El primer encuentro entre ellos se dio en el año 2018, cuando el director de "Annie Hall" recibió el premio "Princesa de Asturias de las Artes". Ahora, seis años después, la Reina decidió mostrar su admiración junto a los demás asistentes durante la conferencia, donde Scorsese habló de su última película, "Los asesinos de la luna" nominada a diez premios "Oscar". Y de más cosas. El neoyorquino no olvida que tuvo la suerte de que Paul Newman se le ofreciera para rodar con él, pero hubo otros momentos en los que no fue tan fácil. "Hubo veces que nadie me cogía el teléfono", recuerda.

Asegura que cada una de sus 27 películas ha sido "una excursión para crear algo, cada una como un universo. Y eso te afecta en tu vida privada también. Porque cada una exige un esfuerzo singular, yo no hablo de años sino de películas". "Trato de no ponerme límites, no me gusta estar restringido por lo que se considera narrativo. Lo más difícil para mí es la trama, la historia. ¿Por qué el público tiene que saber todo? No puedo llevar el hilo de una trama, todavía no sé qué pasaba en ‘Infiltrados’, y creo que el guionista tampoco", bromeó provocando la risa de los asistentes.