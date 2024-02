Al feminismo asturiano se le multiplican las voces: abolicionistas, históricas y revolucionarias se reparten el 8M

El 8M en Asturias volverá a a tener nombres diversos, escenarios y temáticas distintos, en la línea de los últimos años, por las distintas voces que se hacen oir en estos momentos en el movimiento feminista. Alguna podrán ser vistas como complementarias y otras, no tanto.

En el caso del Gobierno de Asturias (a través del Instituto de la Mujer) ha hecho público que el Día Internacional de las mujeres lo dedicarán a la conmemoración del décimo aniversario del Tren de la Libertad, "ejemplo de la fuerza del movimiento feminista", explican. De ahí que el lema será "Este tren ya no se para" en alusión a la capacidad del movimiento feminista de generar avances en la lucha por la igualdad.

El Instituto Asturiano de la Mujer también personificará el homenaje en dos agrupaciones: la Tertulia Feminista Les Comadres, de Gijón/Xixón, y Mujeres por la Igualdad, de Barredos (Laviana). Porque fueron las dos impulsoras del Tren de la Libertad y se mostraron "capaces de despertar un movimiento reivindicativo, dentro y fuera de España, y de movilizar a toda la sociedad para lograr frenar en 2014 la reforma de la ley del aborto".

El acto institucional del 8 de marzo, en el que colabora el Ayuntamiento de Laviana, se celebrará a las 12:00 horas en la Casa de Cultura de la capital del concejo y contará con la intervención del presidente, Adrián Barbón. Esa misma cita servirá para homenajear al Telecable Hockey Club, equipo femenino que acaba de proclamarse campeón de la Copa Intercontinental, por protagonizar una de las mayores gestas de unas jóvenes deportistas de la región.

La programación del 8M Convocada desde el Gobierno comenzará el próximo lunes, día 4 de marzo, en Avilés. En colaboración con el ayuntamiento y el IES Carreño Miranda, la Casa de Cultura acogerá la mesa redonda Industria y mujer, en la que participarán la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí; la directora de la biofábrica de Ence, Mari Luz Sánchez Galán; la coordinadora de la Plataforma Tecnológica de Acero Española (Platea), Susana Peregrina, y la directora de Minería Sostenible de ArcelorMittal, Ana Fernández-Iglesias. La periodista Silvia López moderará el acto, al que asistirá alumnado de Bachillerato del instituto, y con el que se pretende dar visibilidad a carreras de éxito, así como fomentar las profesiones científicas entre las jóvenes.

Otra cita oficial será la del martes 5 de marzo, a las 19:00 horas, cuando en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón/Xixón se hará un coloquio y una proyección del documental El Tren de la Libertad, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, el Consejo de Asociaciones de Mujeres y los colectivos Mujeres por la Igualdad, de Barredos y Tertulia Feminista Les Comadres.

Por su parte, Asturias Feminista 8M ya había anunciado hace días que celebrará la jornada reivindicativa del 8 de marzo con una gran manifestación en Langreo, que quiere servir de multitudinario homenaje a las mujeres que sostuvieron la huelgona del 62 (recordando especialmente a Anita Sirgo, Maruja Ramos y a Tina Pérez) y para ello se enarbolará el lema “A golpe de tacón, dando tira”. La marcha saldrá del parque Antonio García Lago (Parque Nuevo, La Felguera) a las 19.00 horas y finalizará en el Parque Dorado (Sama).

A esta manifestación en Langreo acudirá el Bloque Abolicionista d'Asturies, que reconoce su desvinculación "de parte de las acciones de la Asamblea 8M porque no recogen la realidad ni las denuncias y exigencias que el movimento feminista lleva años reivindicando". Por eso, leerá su propio manifiesto el domingo 3 de marzo, a las 12.30 horas, en la plaza del Instituto de Gijón. Aunque para no desdibujar completamente la tradicional manifestación oficial, el Bloque "acudirá, a pesar de las diferencias en cuanto a su manera de funcionar y a su versiónd del feminismo", y visibilizarán esa diferencia "sin música, ni bailes ni excentricidades, ya que consideramos que no es un día de fiesta sino de reivindicación y fuerza, de camaradería y exigencias a nuestros gobiernos". Entre las entidades que respaldan el Bloque Abolicionista están la Tertulia Les Comadres, el Movimiento Feminsta Saharaui, Rapiegas, Asociación El Ariete y Mujeres Jóvenes de Asturias.

Y, finalmente, en un tercer eco de la jornada está el día 8 en Gijón, en la manifestación que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Toros de Gijón, bajo el lema "Por un feminismu de clase y combativu", que respaldan entidades como Libres y Combativas; el Sindicato de Estudiantes; Izquierda Revolucionaria, la Plataforma S. A. D. Asturias, Candidatura de Trabayadoras, y la Red de Clase Trabayadora (RCT).