Andrés Sabater: "Todos los edificios deberían pasar una revisión eléctrica obligatoria cada 10 años"

Si hay revisiones obligatorias periódicas del gas o sobre la estructura del edificio, ¿por qué no se realizan de las instalaciones eléctricas?. Esta es una de las principales reivindicaciones de la patronal de los electricistas, tras los incendios mortales de Valencia y Villajoyosa en los que el origen ha sido eléctrico. "Los edificios deberían pasar cada 10 o 15 años una revisión eléctrica de forma obligatoria. Lo que no puede ser es que haya inmuebles de 40 años o más que nunca hayan pasado una revisión", ha explicado Andrés Sabater, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos (Apeme). Y ha recordado que "hace 40 años no había todas las cosas que hay ahora, lavadoras con mucha electrónica, aire acondicionado, vitrocerámica..." mucha demanda de energía para instalaciones eléctricas obsoletas que no están preparadas o no han tenido un adecuado mantenimiento.

Tras la tragedia de Campanar, tanto el sector de electricistas como el de rehabilitación y reformas de edificios han registrado un incremento brutal de las consultas, motivado por la preocupación que ha generado el siniestro en el que fallecieron 10 personas en la capital del Turia. Desde Apeme explican que poco más de una semana han recibido unas 500 consultas, cuando lo normal son 10 o 15 en todo el mes. Y en las empresas de reformas también, de ninguna llamada al mes por motivos de seguridad y riesgo de incendio, a unas 150 en una semana, tanto por obras en marcha como de actuaciones ya realizadas. Y los administradores de fincas han visto como el tema de la seguridad ha sido protagonista "en todas las reuniones", cuando antes no era algo que se abordara con las comunidades de vecinos.

El presidente de Apeme ha reconocido este lunes que "es verdad que hay inquietud en Alicante por el incendio de Valencia", al que se une ahora el de Villajoyosa. "La gente está preocupada, no solo por cómo es su fachada, sino por cómo se origina. En Valencia fue un enchufe, y parece que el de Villajoyosa también. Y el problema es la dejadez de la administración de no obligar a revisiones periódicas. No es viable que un edificio de 40 años no haya pasado una revisión en su vida". Por ello advierte que hay que revisar desde la Caja General de Protección (CGP) -que es el punto en el que las instalaciones cambian de titular y desde donde el sistema de distribución en baja tensión lleva a los abonados la energía-, al cuadro eléctrico y las derivaciones individuales. "No hay nada que obligue a las comunidades de propietarios a realizar revisiones eléctricas periódicas", señalando que la Ley solo obliga a controles cada 10 años en las zonas comunes del edificio si este tiene contratada una potencia de más de 100 kW, algo que queda reservado por ejemplo a grandes urbanizaciones, ya que "edificios de 10 o 15 casas no tienen por ejemplo esa potencia". Y señala también que por ejemplo los garajes solo están obligados a revisiones eléctricas si tienen más de 25 plazas de vehículos... y hay muchísimos que no las tienes y no pasan ningún control

Video: Agencia Atlas / Foto: EFE

Consejos

Así, ha recordado que "llevamos tiempo luchando a través del Ministerio de Industria para que se hagan revisiones obligatorias cada 10 o 15 años en todo el edificio", incluidas las casas. Y es que recuerda que "la mayoría de incendios se producen por un mal mantenimiento. Hay que invertir en protección". Y pone un ejemplo muy simple, el diferencial de casa, el conocido popularmente como el "automático". "Cada cierto tiempo hay que pulsar el diferencial y hacer que salte, ya que si pasa mucho tiempo, igual años, sin que salte, puede ser que llegue el día en que haga falta para cortar la energía ante un problema y no funcione porque no se ha revisado y no se ha usado". Por ello Apeme, cuando da de alta una vivienda, suelen dar un manual de mantenimiento eléctrico con cosas sencillas como la del diferencial.

Sabater aconseja que para las zonas comunes de una comunidad de vecinos "se hagan revisiones cada cierto tiempo, cada cinco años por ejemplo. Y para los particulares, un cortocircuito puede pasar, pero lo importante es que las protecciones estén bien, como lo del diferencial. Cada 15 o 20 años se debería revisar el boletín...". Así reclama que las administraciones obliguen a que cualquier edificio pase revisiones eléctricas.

Reformas de edificios

Por su parte Manuel Girona, presidente de la Asociación de Empresas de Rehabilitadores Técnicos de Edificios de la Comunidad Valenciana (Aecval), con sede en Alicante, destaca que "hay bastante preocupación y hemos recibido muchas llamadas, no solo de obras ya en marcha, sobre los materiales que usamos. Hay muchas consultas de todas las comunidades, preguntando si es inflamable, si es el mismo material que Valencia... Habremos recibido entre 100 y 150 llamadas sobre el tema de seguridad desde el incendio de Valencia, cuando lo normal es cero". Y ha destacado que en muchos casos se están remitiendo, en el caso de Alicante capital, al catálogo que ha anunciado el Ayuntamiento sobre inmuebles en los que se ha empleado el mismo material que en Valencia.

Girona ha insistido en que "las obras se realizan en base a lo que dice el técnico competente", tratando de tranquilizar a los ciudadanos, que han mostrado mucha preocupación por si una llama puede hacer arder toda una fachada.

Administradores de fincas

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante su presidenta María del Mar Rodríguez ha destacado que el tema de la seguridad se ha convertido en el centro de las reuniones con las comunidades de vecinos. Y que tal es el interés y preocupación que ha despertado que incluso comunidades que por Ley no están obligadas a tener extintores, al ser anteriores a 1986, ahora por fin van a instalarlos.

Rodríguez ha explicado que "ahora, ante cualquier cosa relacionada con incendios la gente está muy preocupada". Y esto ha llegado al punto que "comunidades antiguas que no tienen obligación de tener extintores, y que durante años les hemos aconsejado que los pusieran sin éxito, porque decían que es un gasto más, ahora quieren instalarlos. Y es que no es nada gravoso, para un edificio de cinco alturas, puede suponer como máximo 200 euros al año. Es un coste mínimo". Y señala que "incluso nos están preguntando comunidades por instalar extintores, cuando no saben que ya los tienen.

Otro problema que existe es que no todas las comunidades de vecinos tienen el seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio en la Comunidad Valenciana. "No es un número elevado, igual de 50 hay 2 sin seguro, pero es otro problema que existe". Y también señala que la existencia de cuadros eléctricos muy antiguos también supone otro peligro.

Pero añade que "está muy bien prevenir riesgos, tener el seguro, extintores... pero si después se hacen barbacoas en la azotea, o se hacen manualidades con la radial en el garaje, se ponen electrodomésticos en el trastero... hay conductas de riesgo que hay que evitar".