La peligrosa triada en la red que acecha al menor

Para los menores: No envíes fotos ni vídeos sexuales o provocativos, ni cuentes tus intimidades a desconocidos. Enviar información por internet supone perder el control de la misma.

• No cedas al chantaje, no envíes ni hagas lo que te dice. No va a parar.

• Guarda las conversaciones, las fotos, vídeos antes de bloquear al acosador. Serán útiles cuando se denuncie a la policía. Tus padres y la policía te protegerán.

• Díselo urgentemente a tus padres o algún adulto. Sabrán qué hacer exactamente para protegerte.

Para los padres: Se recomienda a los progenitores llevar a cabo una adecuada mediación parental online, con la que abordar con sus hijos los riesgos de internet, así como establecer límites en su uso.

• Generar un ambiente de confianza y seguridad en el que los hijos puedan exteriorizar dudas o preocupaciones sobre lo que ocurre en el ciberespacio.

• Fomentar el uso de los dispositivos electrónicos en las zonas comunes de la vivienda

• Estar especialmente alerta si el menor ha sufrido o está sufriendo acoso escolar en el centro.

• Analizar cambios de uso del móvil, con aumento o disminución de tiempo, consultas frecuentes y compulsivas, abandonarlo o dejarlo apagado o en modo avión largos periodos.