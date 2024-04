Las feministas advierten en Gijón que defenderán la igualdad sin plegarse a ataques políticos

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, se refirió ayer a 2024 como a un año "dramático" en lo que concierne a la violencia ejercida sobre las mujeres. Lo hizo en la inauguración del segundo Congreso de Prevención de la Violencia de Género, celebrado en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón y organizado por el Instituto Asturiano de la Mujer. La vicepresidenta regional proclamó que "la vacuna contra la violencia de género se llama igualdad" y lamentó que "el feminismo sea el foco de muchas dianas". "Hay representantes políticos a los que les molestan los avances en igualdad. Este Gobierno no se plegará a ninguno de los ataques", advirtió Gimena Llamedo.

La Vicepresidenta anunció la agilización del proceso de compra del local, ubicado en Oviedo, para ampliar el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Asturias. Esa actuación, añadió, está dirigida a "mejorar la capacidad de respuesta", para incrementar el espacio y la atención. "Se nos quedaba pequeño", admitió.

Gimena Llamedo brindó algunos datos. Aseguró que de las 9.056 consultas atendidas por los Centros Asesores de la Mujer en 2023, 5.225 estaban relacionadas con violencia de género. Y que casi 3.500 mujeres denunciaron ser víctimas y a 677 de ellas se les dio una orden de protección. En cuanto al Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, indicó que desde su apertura casi 900 personas se han puesto en contacto con el mismo. Actualmente, se da apoyo jurídico y psicológico a 541 mujeres, 121 de ellas menores de edad. Llamedo, que recordó que en 2024 en España "han asesinado a 10 mujeres y 7 menores", abogó por la abolición de la prostitución y la trata para lograr una sociedad "libre e igualitaria".

Eulàlia Lledó, doctora en filología románica por la Universidad de Barcelona y especialista en investigación sobre sexismo y lengua, pronunció una ponencia titulada "Lengua, igualdad y violencias". La catalana focalizó la charla en el lenguaje con el que abordar la violencia de género y ahondó en las diferencias de expresión en función de si una acción la protagoniza una mujer o un hombre. Departió sobre anuncios publicitarios, la novela "Los hombres que no amaban a las mujeres", de Stieg Larsson, o la cobertura informativa de la batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie. "Es importante acudir a la literatura para entender y situarnos", destacó Lledó, que alertó de los usos sexistas de la lengua en noticias y aseveró que, en casos de malos tratos, "deberíamos distinguir entre detonante y causa". La ponente, que incidió en que "hay que tener cuidado" en cuestiones lingüísticas, recalcó que, en ocasiones, las mujeres son "revictimizadas" y también reprochó el "anonimato" que sufren algunas, como el caso de la activista estadounidense Tarana Burke, impulsora del "Me Too". Además, criticó que aparezca únicamente el nombre de mujeres mientras que de los hombres se utilice el apellido. "Va en el camino de minimizar", afeó.

Por videoconferencia intervino Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que instó a "reflexionar" sobre la problemática y declaró que la prevención es "clave en todas las políticas públicas y más en la violencia machista". Martínez, para la que la concienciación debe realizarse desde "edades tempranas y con perspectiva de género", remarcó la necesidad de "sensibilizar" a la ciudadanía y de "recabar datos" para "responder mejor" a lo que sucede. Asimismo, la delegada aseveró que "tenemos que adecuar la legislación a las necesidades reales". Martínez incidió en la "gravedad" de la violencia vicaria y lamentó al respecto que "abril ha sido un mes negro". Resaltó el "papel de la justicia" y ponderó que la colaboración entre los tres poderes del Estado y las instituciones es un "requisito indispensable" para avanzar en la lucha. La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, señaló que la violencia de género es "un problema urgente". "Las víctimas son más que estadísticas y titulares. Son nuestras vecinas, amigas, compañeras y familiares", aseguró la regidora, que subrayó que las afectadas "no están solas".

El congreso concluirá hoy. La psicóloga clínica y perita forense Sonia Vaccaro protagonizará la última charla, a las 12.30 horas, sobre violencia vicaria. Las conclusiones correrán a cargo de Virginia Imaz. Gimena Llamedo mostró ayer su voluntad de dar continuidad al congreso. "Queremos que se fije en el calendario y coja fuerza", manifestó, para convertirlo en un foro "para desarrollar estrategias" y generar un "espacio de reflexión". Carmen Moriyón se expresó en el mismo sentido. "Congresos como este son indispensables para generar políticas eficaces, a las que Gijón no dudará en sumarse", destacó la Alcaldesa, que subrayó: "Deseo que de aquí salgan propuestas que den traslado a acciones inmediatas que sirvan para prevenir estas realidades que nos duelen" y comprometió una "lealtad sin fisuras" por parte de su Corporación en el combate contra la violencia de género.