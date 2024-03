La denuncia de una madre sobre el acoso a su hija en Pontevedra: “Ella tiene miedo y yo tengo pánico”

“Cada lunes desde el pasado mes de octubre de 2023 hasta el 15 de enero del año actual”, la hija de Ana Isabel Casqueiro Gradín “sufrió agresiones y acoso escolar” por parte de un compañero de su instituto, el IES de Ponte Caldelas, lo que llevó a la madre a informar del caso al centro educativo público y presentar una denuncia ante el puesto de la Guardia Civil, avalada por los partes de lesiones médicos tras revisión en el Complexo Hospitalario de Vigo. Ahora, cuando han pasado más de dos meses desde que ella misma conoció la situación y la denunció, se encuentra desesperada porque asegura que la menor, de 12 años, se encuentra “abatida” y desde el centro educativo le han advertido que no puede faltar a clase, ya que podrían abrirle un expediente por absentismo escolar.

“¿Qué hago? ¿La llevo o no la llevo a clase? Esa es la cuestión. A pesar de poner el tema en conocimiento de la inspección escolar, la única respuesta que he recibido ha sido de que estaban al tanto de lo sucedido, pero nada más”, asegura a Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, esta vecina de Fornelos de Montes, que confirma que la pequeña coincide de nuevo desde el 26 de febrero con su acosador, de 14 años y en un curso superior, tanto en el comedor como en los descansos en el IES de Ponte Caldelas.

Ana Isabel Casqueiro muestra toda la documentación en mano, tanto los partes de lesiones como los de la Consellería de Educación en los que se confirma la situación de acoso de la menor. Además, enseña la notificación de la Fiscalía de Menores de Pontevedra en la que se le informa, con fecha del 8 de febrero, del archivo del caso por no haber cumplido el menor implicado los 14 años en el momento en el que sucedieron los hechos, “y disponerlo así el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LRPM)”.

"Todo esto tiene que salir a la luz porque no me pueden dar más excusas"

En todo caso, la fiscal de menores le indica que puede instar en la vía civil a la reparación del daño y de los perjuicios “que haya podido sufrir con motivo de los hechos denunciados”.

La madre se desespera al haber llegado a un “callejón sin salida”. “En el instituto me aconsejan atención en la unidad de salud mental infanto juvenil o con la psicóloga del CIM para que no se vea afectado su progreso educativo, pero si falta para ir le abren expediente por absentismo. Me siento presionada y acosada por el centro, tanto por la niña como por mí, sin que hagan absolutamente nada por arreglar las cosas, sino más bien todo lo contrario”, resume desesperada.

“Cuando le conté a mi hija lo que había respondido la Fiscalía se vino abajo y ahora estoy esperando a la cita en Piscología en el área sanitaria de Vigo”, añade.

“Mi hija tiene miedo y yo tengo pánico. Todo esto tiene que salir a la luz porque no me pueden dar más excusas. Las cosas no pueden quedar así. Esto ha pasado y no puede volver a pasar”, manifiesta Ana Isabel Casqueiro Gradín, que afirma que cuenta con el apoyo de otras madres y padres: “Tengo muchos mensajes”.

“Máxima colaboración”

Consultada la Consellería de Educación sobre el tema, fuentes de la misma indican a FARO que por la ley de protección de datos, y al haber un proceso judicial abierto, no se puede ofrecer más información. Sí reconocen que se abrió el protocolo de acoso “y se tomaron medidas al respecto, de las cuales se está haciendo un seguimiento”.

“Por otra parte, dado que el tema ha sido elevado a la Fiscalía, el centro educativo está a disposición de este órgano para la máxima colaboración como sucede siempre en estos asuntos”, señalan.

Respecto a las faltas de asistencia, estas fuentes matizan que “existe un procedimiento reglado que es de aplicación”.

Suscríbete para seguir leyendo