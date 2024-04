Agenda: qué hacer hoy 19 de abril en Asturias

Oviedo

Semana de la Ciencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge la IX Semana de la Ciencia "Margarita Salas". Hoy, a las 19.30 horas, tiene lugar la conferencia "Sol líquido: Cómo hacer combustibles verdes", a cargo de Beatriz Roldán Cuenya, investigadora del Instituto Fritz-Haber de la Sociedad Max Planck. Es premio "Paul H. Emmett" en Catálisis Fundamental de la Sociedad Norteamericana de Catálisis 2022, además de "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre.

Muyeres Fest. El teatro Filarmónica es escenario a las 20.30 horas de la gala Muyeres Fest. Se trata de un espectáculo y concierto en el que participan Edna Free, 6 Riales, Marion Lebihan, Adriana y Trezze, Trinidad Reyerta y Hermética. Presenta Mariajo Baudot y copresenta Muyeres Trivilorio. Entrada gratuita.

Concierto de la OSPA. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias prosigue con su OSPA Fest en el auditorio Príncipe Felipe. Hoy a las 20.00 horas interpretan "La canción de la tierra", bajo la dirección de Nuno Coelho, con la mezzo Fleur Barron y el tenor Benjamin Bruns.

Música solidaria. El espacio de encuentro Ars Vitality (C/ Asturias, 12) celebra su segunda edición de "Música y palabras solidarias", con aportación voluntaria para las huchas de la Asociación Galbán y de la Asociación Española Contra el Cáncer. El acto comienza a las 19.30 horas.

Aula de Guitarra. La Escuela Municipal de Música "María Teresa Prieto" celebra en el salón de actos de su sede (C/ Rosal, 7) su concierto del Aula de Guitarra. Lo dirige el profesor Manuel Álvarez López. Acceso libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos. La biblioteca de Vallobín (C/ Doctor Solís Cajigal, 6) acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "Las peripecias de un cordelito", a cargo del grupo "Los Pintores". A la misma hora, en la biblioteca de La Granja (Campo de San Francisco) tiene lugar el bebecuentos "A paso de tortuga", a cargo de Boni Ofogo. Inscripción previa necesaria en cada biblioteca. Acceso gratuito con aforo limitado. Máximo dos adultos por niño.

Kafka&Co. La librería Kafka&Co (Ildefonso Sánchez del Río, 14) ofrece a las 18.30 horas la actividad familiar "Hoy no he venido a hablar de mis cuentos, o sí...", de Fernando López-Cancio Martínez. La entrada es libre, pero es recomendable la inscripción en kafkaandcolibreria@gmail.com.

Sala Estilo. El grupo vasco de rock alternativo "Shinova" actúa hoy a las 20.30 horas en la Sala Estilo dentro de la gira "Vibra Mahou". Shinova está presentando en 14 ciudades españolas "Presente", su último trabajo. Entradas agotadas.

Campeonato de Pinchos de Oviedo. Treinta bares y restaurantes carbayones participan en la XIV Edición del Campeonato de Pinchos de Oviedo, en el que LA NUEVA ESPAÑA es un año más medio oficial del certamen. Los locales ofrecen sus originales bocados hasta el 21 de abril, con un precio que varía según restaurante. Los participantes se pueden consultar en https://mas.lne.es/concursos/pinchos-oviedo/.

El Sonido del Arte. El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia., muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda llevar auriculares para disfrutar de las obras sonoras.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge hasta el 16 de junio la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales alberga hasta el 23 de abril la exposición "Ecos visuales, una mirada artística", de Encarna Díaz. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Universidad. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". Horario, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías realiza un recorrido por el Prerrománico asturiano y sus quince monumentos. Además, el centro acoge hasta el 28 de abril la exposición "Santiago de Gobiendes. 1.100 años de la donación de Ordoño II a la Catedral de Oviedo", comisariada por Lorenzo Arias Páramo. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Gijón

Concierto en la Laboral. A partir de las 20.30 horas se celebrará un concierto de "El Barrio" en el teatro de la Laboral. El grupo regresa a los escenarios para presentar en directo su nuevo álbum de estudio, "Atemporal", con "retales de antiguos discos".

Escena Gijón. La compañía "Higiénico Papel Teatro" representará a las 20.00 horas "Consecuencias de la sed" en el Antiguo Instituto. La actividad se enmarca en "Escena en Danza", dentro del programa "Escena Gijón".

Teatro Jovellanos. Los alumnos de la Escuela de Danza Karel ofrecerán la "Gala Carmen Elvira" a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos.

CMI Pumarín Gijón Sur. El Coro Infantil de Gijón ofrece a las 18.30 horas el concierto "La magia del blues" en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Ateneo Obrero. A las 19.00 horas Alba Gutiérrez ofrece la charla "Desenterrando los secretos del sueño y de nuestros ritmos vitales" en la Escuela de Comercio, organizada por el Ateneo Obrero.

Galería Bea Villamarín. Kiko Miyares inaugura a las 19.30 horas su exposición "Carreteras Secundarias".

Museo Barjola. A las 19.30 horas se abre al público la muestra colectiva, "Los Doscientos", que se podrá visitar hasta el 23 de junio.

Nuestra Señora del Rocío. A las 19.00 horas habrá una eucaristía y santo rosario en la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gijón por su 25.º aniversario.

Laboral Cinemateca. Dentro de la programación de Laboral Cinemateca se proyectará "Vincent debe morir" a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Laboral.

Caja de Músicos. "Lea Poldo" ofrecerá un concierto a las 21.30 horas en la Caja de Músicos (calle Buen Suceso 7).

CMI El Coto. Dentro del programa "Arte en el Barrio", a las 19.00 horas habrá un concierto de "Gijón Jazz Band" en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Presentación de libro. La Escuela de Comercio acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Puertas que se abren. Ariadna dormida en Naxos y otras mujeres griegas". Los autores de los textos son Ana Gallego, Juan J. Alonso, Alejandro F. Cuesta, Lidia de Arriba, Pablo Huerga, Faustino López, Esther Castro, Luis Alfonso Llera, Belén Suárez Prieto, Javier Antonio Puente y Adelina Ovchinnikova.

Sala Tizón. A las 20.30 horas "Sonic Trash" ofrecerá un concierto en la Sala Tizón (calle Capua 8).

Ateneo de La Calzada. Cristina Rudolph ofrece su concierto "Canciones para recordar" a las 19.00 horas en el Ateneo de La Calzada.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 20.00 habrá una gala musical en la sede de la_Agrupación Artística Gijonesa en la que participarán Alfredo (el rey del bolero), María Cano (canción moderna), Pepín y su guitarra (canción popular), Laura Marín (canción ligera), Aquilino Robledo (canción española) y Ceferino Otero (artista invitado).

Tertulias botánicas. A las 20.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, tendrá lugar una nueva entrega de las "Tertulias botánicas", que organiza la Asociación Festuca Jierru.

Meidinerz Jazz Club. Roberto Nieva, acompañado de César Latorre al piano, Horacio García al contrabajo y Flavio Li Vigni a la batería, ofrecerá a las 21.30 horas un concierto en Meidinerz Jazz Club (calle San Agustín 14).

Fundación Alvargonzález. Último día para visitar la exposición fotográfica "El desierto inundado", de José María Duart , de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Teatro familiar. El centro cultural Valey de Piedras Blancas, en Castrillón, acoge a las 19.00 horas la obra de teatro familiar "Luz de gas: Luna", una propuesta familiar de teatro accesible a personas sordas, oyentes y signantes.

"Mayumaná" en el teatro. La compañía "Mayumaná Spain" regresa a las 20.15 horas al teatro Palacio Valdés con su espectáculo "Impulso".

Animación a la lectura. La biblioteca de Bances Candamo acoge a las 18.00 horas un taller de animación a la lectura para niños y niñas de entre 4 y 8 años. Impartidos por "La Caracola", tienen como objetivo extender y familiarizarse con el hábito de la lectura. Con plazas limitadas e inscripción en las bibliotecas.

Cine en los barrios. "Tony, Shelly y la linterna mágica" es el título que se proyecta a las 18.15 horas en La Luz, en el centro sociocultural de la plaza Fray Junípero Serra. Dirigido al público familiar.

Taller de manualidades. "Pa que nun t’aburras" es el título del taller de manualidades que ofrece en el centro sociocultural de la Luz, a partir de las 18.00 horas, la Estaya de la Llingua. Para niños de 4 a 8 años.

Conferencia. El Espacio Joven del edificio Fuero, en la calle de Fernando Morán, acoge a las 18.00 horas la séptima charla sobre viajes impartida por Luz Vidal, una gran viajera, abogada y guía de montaña profesional que hablará sobre Perú. Una actividad gratuita que está dirigida a jóvenes de 16 a 30 años.

Fotografía en el Niemeyer. Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) es uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. Desde hoy se podrá visitar su obra en el Centro Niemeyer, hasta el 16 de junio. El proyecto Manel Esclusa, "Luz que se esconde", es una selección de la ingente obra fotográfica de este autor, con la inclusión de las series contemporáneas inéditas, con el fin de mostrar su búsqueda formal en un constante poner a prueba la capacidad de la fotografía para hacer nacer lo visible desde la oscuridad.

"Bocados marineros": tapas con sabor a mar en Avilés. Doce establecimientos hosteleros de Avilés sirven estos días bocados marineros, creaciones gastronómicas en formato de tapa que tienen por objetivo promocionar y difundir la rica tradición pesquera de Avilés. Es obligado que cada elaboración se haga con productos de la rula de Avilés, la principal de Asturias.

Exposición "Las baladas de Zapico". Tras el paseo inaugural, permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

Día del Libro en Langreo. Los actos enmarcados en la celebración del Día del Libro prosiguen hoy: a las 18.00 horas con la presentación del libro "El día que te encontré", de Zaida Franco, en la plaza de abastos de La Felguera. A la misma hora, en la Casa de Cultura de Sama se proyectará la película "Futbolísimos". A las 19.00 horas, de nuevo en la plaza de abastos de la Felguera, haba música, poesía y la presentación del poemario bilingüe "Andacio/Andacia", de María Esther García López. A las 20.00 horas, en el mismo enclave, habrá un recital poético, y a las 20.15 horas, el Nuevo Teatro de La Felguera acogerá la obra de teatro "De Jardiel a Poncela. Encuentros y desencuentros", de "ECA Teatro". También puede verse la exposición "Cambiemos la mirada. El antigitanismo es delito", hasta el 30 de abril, en la Casa de Cultura Alberto Vega de La Felguera.

Mesa redonda sobre el impacto del AVE en Lena. Lena inaugura hoy sus jornadas "Lena, nuevo tren de vida para Asturias". A las 18.00 horas, en el teatro Vital Aza de la Pola, habrá una mesa redonda en la que participarán el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; Gemma Álvarez, alcaldesa de Lena; Carlos Martín Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias. Se hablará sobre la importancia de la llegada del tren de Alta Velocidad a Asturias. Se proyectará un vídeo y habrá una actuación de la soprano asturiana Tina Gutiérrez.

Folixa na primavera en Mieres. La Folixa na primavera arranca hoy en Mieres. A las 19.00 horas será la apertura de las pipas de sidra, y a las 20.30, en el parque Jovellanos, el pregón a cargo de Ángeles Nespral. A continuación será la entrega del galardón "Fini Suárez "a la Asociación Cultural de la Güeria San Xuan-Hogar de Jubilados de Rioturbio. A las 21.30 habrá actuaciones musicales de "L’Entamu", "Banda Gaites Villa de Mieres", "L’Artusu", "Prau Llerón" y "Ruxidera". Y a partir de las 23.15 horas, conciertos a cargo de "Llevólu’l Sumiciu" y "Mondra".

Festival solidario en Laviana. Hoy, a las 19.00 horas, la Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge un festival solidario a beneficio de la asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica del Principado, con la colaboración de cantantes de "Somos Asturianada" y del Grupo Folklórico Virgen del Otero. El coste de la entrada es de 5€euros.

Centro

Teatro en Grado. La Capilla de los Dolores acoge a partir de las 19.30 horas la representación de la obra "Justina y Jacinta", a cargo de la compañía "Teatro del Cuervo", recomendada para público a partir de 12 años. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a partir de las 19.30 horas un concierto de la Orquesta Sinfónica del Consmupa (Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner).

Conferencia en Villaviciosa. Dentro de las XXX Xornaes gastronómiques de les fabes, el Ateneo acoge a las 17.00 horas la conferencia "De la mejora genética clásica a la mejora genética de precisión en faba asturiana", impartida por Juan José Ferreira, responsable del programa de genética vegetal del Serida, y a las 18.00 horas, la mesa redonda "Cambio climático y cultiva de faba asturiana", con asistencia de expertos en la materia.

Club de lectura en Sariego. La Casa de Cultura de La Vega acoge a partir de las 17.00 horas la actividad poética titulada "¿Cuál es tu poema favorito?", enmarcada en la XXVII Semana cultural de la localidad. Abierto al público.

Cine en Candás. El teatro Prendes acoge en doble sesión, a las 20.00 y a las 23.00 horas, la proyección de la película "Dune. Parte dos", dirigida por Denis Villeneuve.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Exposición del taller de pintura en Grado. La Casa de Cultura acoge la muestra "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau" hasta el 29 de abril, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45, y sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

Conferencia en Colombres. El Archivo de Indianos acoge a las 17.00 horas la conferencia titulada "Los españoles en Hollywood durante el tránsito del cine mudo al sonoro", a cargo de Christian Franco Torre, director gerente de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid.

Muestra de Cine en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias se convertirá, a las 19.30 horas, en escenario de la segunda jornada de la Muestra Intercultural de Cine, Educación y Archivo de Llanes MELLA nel Llugar, con la proyección de "Carraco", de Carlos Cazurro y Manu Sevillano, una fábula rural que invita a un viaje por el interior de Castilla y León guiado por el sonido de las carracas. A la proyección le seguirá un encuentro con el director Carlos Cazurro.

Mesa redonda en Suarías (Peñamellera Baja). La capilla de Suarías acoge a las 19.00 horas la mesa redonda titulada "Despoblamiento rural... retos y alternativas". Modera Mariano Luis Serna Gancedo; participan: Francisco Rodríguez García, presidente de Ilas y miembro de honor del RIDEA; Jesús Arango Fernández, economista y miembro correspondiente del RIDEA, y Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, expresidente del Principado de Asturias y miembro de número del RIDEA.

Cine en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Conspiración en El Cairo", dirigida por Tarik Saleh, en versión original en árabe subtitulada en español. La sesión se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Teatro infantil en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 17.00 horas la representación de la obra "El secreto de Julio Verne, a cargo de "Fantastique Company", dirigida a público infantil y familiar. Entrada libre y gratuita.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Cangas del Narcea. El teatro Toreno acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "On the go", dirigida por María Gisèle Royo y Julia de Castro, en español y versión original en inglés subtitulada en español. La sesión se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Cuentacuentos en La Caridad. El Auditorio de As Quintas acoge a las 18.00 horas la sesión de narración oral titulada "La casi casa de la Lloba Farruquita", de Rubén Fernández, para público familiar.

Teatro de sombras con música en Vegadeo. La Casa de Cultura de A Veiga acoge a las 18.00 horas la representación de la obra "El carnaval animal", de "Luz, Micro y Punto", dirigido a público familiar. Se trata de un espectáculo inspirado en la pieza musical de Camille Saint-Saëns titulada "El carnaval de los animales".

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 28 de abril la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

