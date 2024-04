El Supremo avala la indemnización a una víctima de ciberacoso sexual aunque su madre renunciara

El Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que un menor que fue víctima de un caso de ciberacoso sexual por parte de un primo segundo de su madre sea indemnizado, aunque ella hubiera renunciado a cualquier indemnización en el juicio que se celebró. La Sala Segunda señala que debe prevalecer el interés superior del menor y determinar cuál es corresponde a los jueces y tribunales.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, la Sala Segunda declara que la decisión de la Audiencia Provincial de Tarragona "concediendo la indemnización al menor, a pesar de lo manifestado por su madre, no infringe principio alguno y debe ser mantenida", por lo que rechaza el recurso del condenado, al que, además, le impone el pago de las costas.

El tribunal de instancia le condenó a multa de 12 meses a razón de ocho euros diarios, orden de alejamiento de 300 metros del menor y que lo indemnice con 3.000 euros. También le impuso una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por dos años.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Tarragona, que absolvió al acusado, declaró probado que en julio de 2019, mientras el menor, que entonces tenía 15 años, veraneaba en un camping de Creixell junto a su madre y su hermana, coincidió con un primo segundo de la progenitora. El hombre tenía 39 años, lo que no le impidió iniciar "un acercamiento hacia el menor de edad con el propósito de que aceptara mantener una relación sentimental" con él.

El Supremo que da por bueno el relato de hechos del juzgado, pero valida la pena impuesta por la Audiencia, explica que el acusado aprovechaba para ello "la relación de parentesco que tenía con la madre del menor y la confianza" que esta "había depositado en él", motivo por el que le había pedido que diera "clases de repaso a la hermana del menor" en julio. Eso facilitó su contactos con el chico que también se extendieron a WhatsApp y a la red social lnstagram.

Manipulación

"El acusado se ganó la confianza" del menor a través de ofrecerle "compartir su tiempo libre con actividades que le gustaban y haciéndole ver que en él tenía una persona con la que confiar y contarle sus inquietudes y preocupaciones. En los contactos con el menor, el acusado llevaba a cabo una manipulación psicológica del mismo, pues cuando no estaba conforme con la actitud del menor hacia él, el acusado le convencía de que su comportamiento no era el adecuado haciendo finalmente que el menor le pidiera disculpas", afirma la resolución.

Desde el 24 de julio hasta el 23 de agosto de 2019, a través de la aplicación de Whatsapp, remitió varios mensajes al teléfono móvil del menor de edad "con la finalidad de cumplir su propósito de captar la atención del menor y manipularlo, con el objeto de quedarse a solas con él y entablar una relación sentimental".

Los mensajes pasaban por ofrecerse a quedar a solas con él para luego reprocharle que no confiara lo suficiente en él y no le contara lo que sentía, mientras le advertía que no dijera nada a su madre. Entre ellos figuran: "No me hace gracia que te vayas solo y menos por ahí que está oscuro", "cuando te vayas a ir... Me avisas y te acompañó. No te puedes fiar como está la vida", "que te quiero", "cuando me digas te llevo a comprarte la camiseta", "voy a buscarte por la puerta de la playa del Alba y vamos".

El 21 de agosto mientras el menor se encontraba en la playa de Roda de Barà acompañado de una serie de familiares, entre ellos el acusado, este le propuso tener una relación y le dijo que no tuviera miedo a sentir por él. Al día siguiente le pidió disculpas por haber sido sincero, pero a continuación le añadió que sabía que lo que él sentía era compartido por el menor.

Cuando el acusado trató de insistir con un "te dije que no tengas miedo, que yo ante la gente te respetaré y nadie se enterará de nuestra relación... Pero sé más cariñoso", el menor le respondió con un "¿pero qué relación". Ante la insistencia del acusado le replicó que le tenía "cariño como primo y ya está".