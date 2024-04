Doctor Albillos, presidente de los especialistas en digestivo, sobre Álex: "Es un paciente muy joven y seguro que sale adelante"

El caso del joven vasco Alexander García Galas, que este domingo aterrizó en un aeropuerto de Bilbao, tras un largo viaje desde Tailandia y a bordo de un avión medicalizado del Ministerio de Defensa, ha despertado el interés de los médicos. Aquejado de una pancreatitis necrosa, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde se encuentra ingresado en la UCI, consciente y estable dentro de la gravedad. Su situación clínica irá a mejor, augura a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Agustín Albillos, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). "Es un paciente muy joven y seguro que saldrá adelante", señala.

Alexander García sufre un proceso abdominal desde hace dos meses y está siendo tratado por el equipo de medicina intensiva del Hospital de Cruces, tras permanecer en Tailandia durante ese tiempo. Cuando se le cuestiona al doctor Albillos, también Jefe de Servicio de Gastroenterología del madrileño Hospital Ramón y Cajal, admite que ha seguido de cerca el caso. "Un hombre joven que ha tenido una pancreatitis aguda de etiología biliar", describe.

Una enfermedad "muy frecuente"

El especialista indica que la pancreatitis aguda es una enfermedad "muy frecuente". Es causa de urgencia médica, y debuta con dolor abdominal, generalmente agudo, desgrana. ¿Cuáles son los motivos que la desencadenan?. La primera responde el médico, hasta en un 60% de los casos, es la litiasis biliar o cálculos (piedras) en la vesícula. La segunda, apunta, es el alcohol. Luego, continúa, hay "muchas otras causas" que no atañen a este caso.

Si se habla de Alexander García el médico dice que "es un poco joven -tiene 36 años- para tener piedras en la vesícula. Se da generalmente en personas de más edad, pero puede ocurrir. La piedra la expulsa la vesícula y, al expulsarla y al ir a salir al duodeno por la vía biliar, obstruye el conducto pancreático. Al suceder esto, aumenta la presión en el conducto, el que lleva las secreciones del páncreas, y entonces, se produce una reacción inflamatoria a ese nivel".

Una necrosis

La mayoría de las veces, añade, se trata de un proceso leve. Pero, en algunos casos, "sigue un curso grave que implica que, además de inflamarse el páncreas, se produce una necrosis; es decir, una muerte de células del páncreas, que es recuperable". Sin embargo, en el momento agudo, "ese daño tan intenso" en el páncreas puede acompañarse de dos situaciones: una, fallo en otros órganos -por ejemplo el riñón o el pulmón- que hace que tengas que ingresar en una UCI, pero además, esa zona necrosada no se acaba de curar.

Miembros de la UMAER, preparando el viaje a Tailandia que trajo de vuelta a Álex García. / MINISTERIO DE DEFENSA

Entonces, describe el presidente de la SEPD, el paciente permanece en cuidados intensivos y eso empieza a generar unas 'colecciones' en el abdomen. El médico se explica: "Es decir, el páncreas ya ha destruido un trozo y hay unas 'colecciones' de líquido, que es una mezcla de inflamación o tejido necrótico -que es tejido muerto, con mucho riesgo de infectarse, específica- y como el páncreas está ahí situado, en el fondo del abdomen, en la parte de atrás, pegadito a la columna, pues dices: ¿cómo elimino estas 'colecciones'?. Esto es lo que creo que ha pasado".

"Cuando se forman esas 'colecciones', el paciente está en una situación semi-crítica. Empiezas a desnutrirte porque no puedes comer. El tratamiento depende de dónde estén situadas y qué hay que hacer. Hay que drenarlas. Es decir, ese líquido que se compone de un magma (como un puré), formado por tejido necrótico -muerto-, por inflamación... que puede estar infectado, hay que drenarlo, sacarlo", abunda el médico.

Son tratamientos largos, el paciente tiene que estar hospitalizado mucho tiempo. Si tienes la mala suerte de que te pase en Tailandia... Doctor Albillos

Lo que se busca es crear una comunicación entre esas 'colecciones' y el estómago, precisa. "Son tratamientos largos, el paciente tiene que estar hospitalizado mucho tiempo. Si tienes la mala suerte de que te pase en Tailandia... ", indica el Jefe de Servicio de Gastroenterología del Ramón y Cajal.

Ingreso en Tailandia

La pancreatitis de Alex le debutó al poco de llegar. Entonces hicieron el ingreso. Dice el doctor Albillos que los cuidados que precisa un paciente en esta situación no son excesivos. "Hay que poner en reposo el páncreas, unos sueros, analgesia, pero algunos evolucionan mal", como fue el caso del joven. "A lo mejor el conducto estuvo obstruido tiempo, no sé los detalles. Por la susceptibilidad paciente, por lo que fuera, tuvo una mala evolución", continúa.

El médico no contempla que la atención recibida por el paciente en Tailandia haya sido inadecuada. "No sé donde ha estado ingresado en Tailandia, pero si ha ido a un hospital regular, sin tener que ser superespecializado, le habrán dado el adecuado", insiste. En España, añade, en centros como su hospital, el Ramón y Cajal, son tratamientos habituales. "A veces nos mandan pacientes de hospitales más pequeños que han estado en esta situación y hacemos el abordaje", señala.

El doctor Agustín Albillos, presidente de la SEPD. / SEPD

La edad de Álex, 36 años, marcará su evolución, augura el doctor: "Si me habla de alguien de 80 años, con una diabetes y una enfermedad cardiaca, es otra cosa. Con esa edad, sale adelante seguro. Llevará tiempo, puede estar otros dos meses hospitalizado, pero saldrá adelante".

Las aseguradoras

El médico también opina sobre la negativa de dos pilotos a traer al joven vasco a España. Son vuelos largos, dice, pero matiza: "Crítico en extremo de riesgo de muerte no creo que estuviera; otra cosa es que el piloto y todos quieran curarse en salud", indica. Además, tras mucho tiempo ingresado en el país asiático, considera que lo normal es que ya esté en España, "por el paciente, por la economía, por la disrupción en toda la familia".

"En el mercado hay muchas tipologías de seguros de viajes con diferentes niveles de cobertura y límites de capitales, además hay que contar con que los procesos de asistencia en viaje son diferentes en cada compañía. Al no ser asegurado nuestro, y sin conocer el condicionado del producto contratado, etc., me temo que no podemos hacer una valoración de lo que ha sucedido sin entrar en suposiciones… ", señalan desde compañías como AXA, consultadas por este diario, sobre la cobertura de seguros internacionales.

Incidentes habituales

Los problemas de salud son los incidentes más habituales cuando se viaja. Algo más del 61% de las atenciones realizadas por el seguro de viaje en 2022 fueron por este motivo, según información aportada por la patronal del seguro UNESPA en verano de 2023. Un análisis geográfico desvela cómo un tercio de los incidentes que resuelve el seguro de asistencia en viaje ocurre dentro de España. Los otros dos tercios, en el extranjero. Ponerse enfermo en algunos países es costosísimo.

Con este informe, el coste de los percances sanitarios que resuelven las aseguradoras varía en función del destino donde se produjeron, indicaba entonces UNESPA. Los destinos más caros -donde más cuesta la atención médica- se encuentran en América y en Asia; y los más modestos, en Europa. Dos casos lo ejemplifican: el siniestro de salud medio (sin hospitalización) en Polonia ascendía a 179 euros (igual que en Irlanda) o en Eslovenia a 182 euros, mientras que esa misma atención médica (sin ser de gravedad) en Camboya escalaba hasta los 1.187 euros, en Nepal a los 975 euros y en Estados Unidos o Venezuela, a los 955 euros.