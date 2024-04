Mónica García pide en Bruselas establecer criterios mínimos comunes para el reconocimiento de títulos no comunitarios

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado este martes en la reunión informal de ministros y ministras del ramo que se celebra en Bruselas (Bélgica). En nuestro país, donde hay un atasco de 100.000 expedientes pendientes de homologación, la mayoría de los profesionales migrantes pertenecen a países no comunitarios. En este sentido, García cree necesario "establecer criterios mínimos comunes para el reconocimiento de títulos no comunitarios, lo que facilitaría la integración de profesionales de países no pertenecientes a la Unión Europea".

El asunto se ha abordado en la primera sesión de trabajo, en la que se ha hablado del papel que desempeñan las directivas sobre cualificaciones profesionales y la prueba de proporcionalidad en el marco jurídico de la Unión Europea. El objetivo de estas directivas es facilitar la libre circulación de profesionales sanitarios en España y en toda la Unión. Este jueves, convocados por el colectivo Homologación Justa Ya, sanitarios migrantes de toda España volverán e echarse a las calles de Madrid para protestar por los retrasos en la equivalencia de títulos.

Las plazas MIR

Antes de entrar al encuentro, la ministra también se ha referido al segundo llamamiento que ha realizado su departamento, que concluirá este miércoles, para cubrir las 473 plazas de médicos internos residentes (MIR) que han quedado vacantes en la actual convocatoria, 459 de ellas en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, un récord histórico que supone más del doble que hace un año.

"Al igual que en otros años anteriores, esas plazas que están empezando a ser ya de difícil cobertura, como pueden ser las de Atención Primaria, lo que vamos a hacer es segunda vuelta, de una convocatoria extraordinaria para intentar que no quede ninguna plaza vacante", ha dicho.

Sin embargo, la ministra apeló a una "reflexión más amplia sobre por qué nos están quedando plazas vacantes en algunas especialidades que ahora mismo son nucleares, pero que llevan arrastrando muchos años problemas en su cobertura por las condiciones de trabajo, por las dificultades a la hora de ejercer la medicina tal y como la estudiamos. Recordó que, desde el ministerio se ha creado una comisión específica de Atención Primaria para poder abordar estas cuestiones.

Plan contra el cáncer

Por otro lado, en la reunión de ministros de Sanidad, se ha debatido sobre otros asuntos como los desafíos del Plan europeo contra el cáncer, una futura estrategia para la crisis del personal sanitario o los medicamentos críticos. La titular española de Sanidad ha avanzado que este 24 de abril, presentarán la Alianza sobre Medicamentos Críticos "que va a ser clave para prevenir y abordar la escasez de medicamentos esenciales".

Además, la ministra de Sanidad, ha ratificado su compromiso con el impulso de la prevención primaria de enfermedades no transmisibles (ENT) en España: "La prevención del consumo de alcohol debe ser una prioridad porque es un factor de riesgo de ENT y en particular de cáncer".

Ha anunciado que su departamento está trabajando en una ley de alcohol y menores que incorpore la mirada de salud pública, con el fin de desarrollar una serie de políticas que permitan prevenir de forma eficaz el consumo de bebidas alcohólicas por los menores.

Retener el talento

Para avanzar conjuntamente en mejorar la prevención primaria de las enfermedades no transmisibles, García apuesta por la promoción de la actividad física, la alimentación saludable y la regulación del consumo de alcohol y tabaco como medidas prioritarias que deben abordarse a nivel de la Unión Europea.

Otra de las prioridades de la sesión de este martes en Bruselas ha sido abordar la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario en toda Europa. La ministra de Sanidad ha hecho hincapié en la urgencia de realizar, a nivel europeo, un buen diagnóstico para motivar el conocimiento y retener el talento."Un sistema de salud que no cuide de sus profesionales no podrá garantizar la salud de la población", ha señalado.