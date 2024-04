Manifestación en Madrid para pedir la homologación de títulos universitarios: "Soy médico, pero trabajo en un 'burger'"

José Manuel Peral (Almería, 28 años) es médico. Pero no trabaja en la sanidad, ni en la pública ni en la privada. No puede. No tiene homologado su título universitario, un trámite burocrático que solicitó en 2021. Sigue sin respuesta.

José Manuel se licenció en la Universidad Federada San Judas Tadeo, en Costa Rica, país al que fue una vez terminado el bachillerato y la EBAU porque en España no consiguió entrar en una universidad pública para estudiar Medicina. Las privadas eran prohibitivas para su familia, así que hizo las maletas y emigró a Costa Rica. El idioma y el hecho de tener amigos allí le animó a hacerlo.

La plataforma Homologación Justa Ya estima que hay 100.000 expedientes atascados pendientes de validación

En 2021 se licenció y regresó a España. “Me dediqué a prepararme el MIR. Pensé que la homologación de mi titulación universitaria sería cuestión de meses”, explica. La ley, de hecho, habla de seis meses como tiempo máximo de espera para que los universitarios con título de una facultad de fuera de la UE puedan homologarlo.

Pasó el tiempo y José Manuel empezó a preocuparse y agobiarse. A día de hoy, el joven médico almeriense sigue sin tener el certificado oficial, así que para ganarse la vida trabaja en lo que le sale. Siempre son empleos precarios. “Soy médico, pero, hasta ahora, solo he trabajado en un Burger, en un 'callcenter' y en Zara”, explica.

Manifestación en Madrid

José Manuel ha acudido esta mañana a la manifestación convocada por el colectivo Homologación Justa Ya (HJY) frente al Congreso de los Diputados, en Madrid. HJY reúne a 3.500 profesionales internacionales que exigen que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tramite, por fin, la equivalencia de sus títulos, un trámite por el que hay que pagar unas tasas que rondan los 160 euros.

Tener el título homologado es un paso necesario para ejercer en España en el caso de las profesiones reguladas: sanidad (medicina, enfermería, odontología, psicología clínica…), docencia, ingeniera y arquitectura. El departamento que dirige la ministra Diana Morant reconoce el atasco de los expedientes. Gestionar las homologaciones es un proceso delicado dado que se trata de profesiones con alta responsabilidad social, como la medicina. La alta demanda de solicitudes (cada mes se reciben unas 3.000) y la escasez de funcionarios dedicados a la tarea es la tormenta perfecta que genera el monumental atasco.

En enero de 2023, el acumulado de expedientes llegó a los 40.000. En octubre de 2023, la cifra subió hasta los 80.000. Ahora, según los cálculos de Homologación Justa Ya, el número debe rondar los 100.000.

Nandy Castro, fisioterapeuta colombiana: "Me siento abandonada y frustrada"

Manifestación en Madrid del colectivo Homologación Justa Ya. En la imagen Nandy Castro, fisioterapeuta colombiana de 35 años. / DAVID CASTRO

Al igual que José Manuel, Nandy Castro tampoco puede ejercer su profesión en España. Colombiana de 28 años, se licenció en Fisioterapia en una de las universidades públicas más prestigiosas de su país, Cauca. Después cursó dos especialidades y viajó a Valencia, donde estudió un máster en salud pública. A día de hoy, sigue sin su título homologado, con lo que no puede trabajar como fisioterapeuta. “Me siento abandonada y frustrada. Soy profesional, tengo una formación superior y no puedo trabajar. ¿Por qué desperdician talento? Cada vez que pregunto por la situación de mi expediente nadie me dice nada. Parece que a todo el mundo le da igual. Cuánto desconocimiento y cuánta indiferencia. Mientras tanto, aquí estoy, sin poder ganarme la vida. Menos mal que mi familia y mi pareja me ayudan”, explica con desesperación. “Me dan ganas de llorar”, añade.

Yanet Pintado, médica cubana: "No somos nadie para el Gobierno de España"

Manifestación en Madrid del colectivo Homologación Justa Ya. En la imagen, Yanet Pintado Machado, médica cubana de 36 años. / DAVID CASTRO

Yanet Pintado Machado, nacida en Cienfuegos (Cuba) en 1988, también sigue esperando la homologación de su título universitario de médica. Se licenció en 2012 en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. “España era mi sueño, pero no tenía dinero. Así que me fui a Ecuador, donde homologué mi título sin problema y donde ejercí la medicina durante ocho años”, relata.

Una vez que ahorró suficiente dinero, Yanet viajó a España. Pensó, como todos, que la homologación de su título sería cuestión de meses. Solicitó el trámite en 2020 y sigue esperando una respuesta. “Me gano la vida cuidando a una persona mayor. Es un trabajo noble, como todos. Pero soy médica y me gustaría ejercer mi profesión”, explica. Tanta burocracia y tantos años de espera, le superan. “Estoy frustrada e indignada. Amo España, pero para el Gobierno no somos nadie. La única explicación oficial que he tenido a la tardanza de mi expediente fue la de un funcionario que me dijo: los cubanos tenéis que tener paciencia”, se lamenta.

