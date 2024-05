Cannes 2024 (día 4): Paul Schrader, Yorgos Lanthimos y el último Godard

Dos películas de este cuarto día de Cannes han estado centradas en profundizar en la memoria de sus protagonistas a través de las imágenes. La primera es el «Oh, Canada» de Paul Schrader, cinta que se aleja de algunos de los lugares comunes de sus últimas películas y construye un lenguaje a su medida. En ella Richard Gere interpreta a Leonard Fife, cineasta documental con cáncer terminal que recibe en sus últimos días a un equipo de documentalistas decididos a estudiar su historia.

A medida que Leonard revela su vida, la película alterna constantemente entre diversos narradores, paletas de colores, relaciones de aspecto y texturas digitales y analógicas, mostrando momentos significativos de su pasado a través de los recuerdos dañados por la demencia. Es más: el joven Leonard es interpretado por Jacob Elordi pero, a veces, también por el mismo Gere que le interpreta de anciano. Su mujer (interpretada por Uma Thurman) cuestiona la veracidad de estos recuerdos, sugiriendo que ya no distingue entre los ‘verdaderos’ y aquellos contaminados por la ficción (propia y ajena).

La profundidad de la película es antes formal que emocional, empeño valiente que sacrifica a menudo un tratamiento más cercano a cambio de preservar la sensibilidad de su compromiso con el punto de vista del protagonista.

Godard in Scénarios / .

La segunda exploración de la memoria es «Scénarios», la última película (póstuma) de Jean-Luc Godard, compresión en un cortometraje de lo que en algún momento fue un proyecto de largometraje y que culmina en el día antes del suicidio asistido del director. Aunque mantiene la forma de collage de buena parte de sus obras desde «Historia(s) del Cine», «Scénarios» sigue un montaje mucho más detenido, y es esencialmente una traslación a la pantalla de las notas del proyecto que nunca llegó a ser.

Sin embargo, no le falta sentido del humor —el final, de hecho, quita bastante hierro a lo que podría ser extraordinariamente trágico— y una mirada atrás desprovista por completo de la nostalgia vacía de tanto cine reciente. Al cortometraje lo ha acompañado un excepcional acercamiento al proceso creativo de Godard, a través de un vídeo en el que su colaborador habitual Fabrice Aragno capturó en 2021 las detalladas instrucciones para completar el proyecto.

KINDS OF KINDNESS / .

«Kinds of Kindness» es la segunda colaboración de Yorgos Lanthimos con Emma Stone en menos de un año, tras «Pobres Criaturas» (estrenada en el pasado festival de Venecia). Aunque temáticamente puedan encontrarse similitudes (especialmente en aquello relacionado con el consentimiento y el control, temas planteados aquí desde un cinismo todavía más pronunciado), se trata de dos películas que apuntan a direcciones distintas. «Kinds of Kindness» reúne tres historias, interpretadas por los mismos actores en distintos papeles pero manteniendo por normal general un registro más cercano al de las primeras películas del griego, caracterizadas por una frialdad formal que había ido abandonando a medida que se volvía más extrovertido en su puesta en escena. Toda la propuesta se basa en la extrañeza derivada de confrontar situaciones grotescas desde el desapego, pero convirtiéndose aquí en una colección algo indecisa que no parece obedecer a ninguna estructura interna