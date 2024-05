De la fiebre del cobre a la guerra del cobre

La Bolsa de Metales de Londres, la referencia mundial en cuanto al valor de los metales industriales, establecía al final de esta semana que una tonelada de cobre cuesta 10.400 dólares, algo más de 9.500 euros. Ese elevado precio, más de un 20% superior al de principio de año, es la principal causa de la epidemia de robos que ha sumido la movilidad de Cataluña en el caos, según todas las fuentes consultadas. Sin embargo, en el cálculo rápido que hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, los ladrones solo se llevaron, en la sustracción de cable que el domingo pasado perturbó la jornada electoral en Cataluña, "entre 200 y 400 euros" en material. El botín, que corresponde a algo más de 40 metros de cable, palidece respecto a los 15 millones de euros que costará arreglar el estropicio, que ha vuelto a abrir una guerra a varias bandas –entre administraciones y entre representantes de intereses económicos– que viene de lejos.

"Cuanto más alto es el precio, menos se lo piensan los ladrones, que buscan el máximo rendimiento económico de sus hechos delictivos", dice a este diario Victoria Ferrer, directora del Gremi de Recuperació de Cataluña, que representa a las empresas que se dedican a la recuperación y el tratamiento de la chatarra. Desde que empezó la guerra de Ucrania el precio del cobre no deja de subir, una tendencia que se ha incrementado con el conflicto en Palestina. Las primeras tesis de la investigación policial que estudia el robo del domingo pasado –que inutilizó parte del sistema ferroviario de Rodalies y que se produjo en una zona limítrofe entre los términos municipales de Montcada i Reixac y Barcelona–apuntan hacia la autoría de una banda organizada.

Delincuentes comunes y bandas organizadas

No siempre sucede así. "El instrumental para robar es bastante sencillo, bastan una cizallas o unas tijeras grandes, y hay que tener solo un poco de conocimiento técnico", afirman fuentes de los Mossos d’Esquadra. Por lo que se entiende que una parte de quienes se dedican a la sustracción de cobre sean pequeños delincuentes que van con su "furgoneta destartalada" y van recogiendo chatarra y a la vez también se dedican al robo de cobre. Pero el alza de los precios ha hecho que hayan entrado con más peso en el negocio "otros grupitos que serían itinerantes y que también se dedican a esto" más, digamos, profesionalmente. Podría ser el caso de los que provocaron el caos en la movilidad de Cataluña, que tardará semanas en volver a la normalidad.

Los Mossos no tienen constancia explícita de que el cobre que se roba salga después de España. Pero Ferrer lo tiene bastante claro: "Podemos asegurar que en nuestra frontera no se queda, porque si algún empresario es acusado de participar en este hecho delictivo, podría en riesgo su empresa y su patrimonio". En unas declaraciones a RAC 1, el pasado martes, la representante del gremio de chatarreros aseguró que los ladrones "acopian material y se lo llevan por carretera al Este". "Tienen plantas que procesan esos cables, con un grueso importante, y luego vuelve a empresas legales. Y se puede dar la paradoja de que una vez blanqueado el cobre puede volver a ser comprado como catenaria de Renfe", afirma Ferrer, un extremo que sería escandaloso, pero que fuentes policiales no confirman.

Controles y sospechas

Lo que por encima de todo quiere hacer Ferrer es despejar cualquier sospecha de que algún agremiado de los que cobija su asociación se preste a participar en transacciones con los ladrones. «Cada semana las empresas gestoras envían a los Mossos un listado con el registro de quienes han vendido cobre y hierro. Eso está vigente desde 2011. Pedimos que no haya una persecución a nuestro sector, como mínimo al sector legal, que vayan a por los ilegales, que como no están en los registros parece que no existen pero sí están ahí», dice. Fuentes policiales confirman que hay un control exhaustivo. Pero Ferrer pide otra cosa a las administraciones: «Que pongan más medidas de seguridad».

Es precisamente la seguridad, en concreto quién debe ocuparse de ella, lo que ha enfrentado esta semana al Gobierno y a los Mossos d’Esquadra. El ministro de Transportes insinuó con claridad que tras el robo del domingo podría haber un sabotaje que buscara condicionar el resultado electoral. "Intentaron arrancar un voto de última hora. No les dio muy buen resultado", dijo Puente en una respuesta parlamentaria a una senadora de ERC. Y añadió: "Es un hecho verdaderamente sorprendente y llamativo que en una red ferroviaria tan extensa como es la española un número de incidencias tan alto se produzca en Cataluña".

Según el ministro, las incidencias generales en Rodalies son "anormalmente altas" con respecto a las de toda la red ferroviaria. Las estadísticas del Ministerio que recogen específicamente la "sustracción de conductores eléctricos" se disparan en la red de cercanías de Cataluña en 2023: ese año se produjeron 98 robos, por los 107 que hubo en todo el resto de España. Si se suman los incidentes por el mismo motivo en la red de alta velocidad, Cataluña superó ese año a todas las otras comunidades juntas: 212 sustracciones frente a 174.

"Cataluña tiene las competencias en seguridad. Y los datos son los que son", insisten fuentes del Ministerio de Transportes. Mientras que desde los cuerpos policiales catalanes se subraya que en el lugar donde se produjo el robo el pasado domingo no había cámaras que registraran la actividad de los ladrones. "Nosotros estamos acostumbrados a ser el caballo de batalla político, porque cualquier disputa se deriva hacia la seguridad. Y puede haber una parte de dejadez o desinversión [de Adif]", señalan desde Mossos. En cualquier caso, sí encuentran una explicación a que la ratio de hechos delictivos en las redes de Renfe sea muy superior (184 contra 29) a los que se dan en las de Ferrocarrils de la Generalitat: en el primer caso hay muchos más kilómetros que vigilar.

Viejas suspicacias

No puede decirse que estas suspicacias sean nuevas. Periódicamente Cataluña –la comunidad con más kilómetros de red de cercanías de España– se sitúa a la cabeza de los robos de cobre, y el Gobierno español duda de la eficacia de los Mossos; ya sucedió a finales de 2015, cuando el PP estaba en la Moncloa.

No puedes convertir Cataluña en un Gran Hermano

Y, aunque la voluntad oficial es la de no añadir más leña al fuego, las mismas fuentes de Transportes devuelven la pelota al tejado de la Generalitat y añaden a este respecto: "No puedes convertir Cataluña en un Gran Hermano, y los Mossos son los responsables de la seguridad".

