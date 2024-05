OpenAI "pausa" la voz de ChatGPT tras las acusaciones de plagio a Scarlett Johansson

El pasado lunes, OpenAI presentó al mundo GPT-4o, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de interactuar con los usuarios y mantener conversaciones de audio en tiempo real. Una semana después, la 'startup' que encabeza el acelerado despliegue de esta tecnología ha anunciado que pausa esa opción tras ser acusada de copiar intencionadamente la voz de la actriz Scarlett Johansson en la película 'Her'.

En un comunicado publicado en su página web, OpenAI justifica su elección de cinco tipos de voces y niega haya cometido un plagio. Asimismo, aseguran que la voz apodada como Sky, muy similar a la de la intérprete de obras como 'Lost in Translation' o 'Los Vengadores', "pertenece a otra actriz profesional que utiliza su propia voz natural".

"Creemos que las voces de la IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de un famoso", reza el mensaje de la empresa, apoyada por Microsoft. En ningún momento identifica a esos actores "para proteger su privacidad".

Fue el propio consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, quién invitó a pensar que la nueva voz de ChatGPT era la de Johansson al publicar "Her" en un mensaje en X (antes Twitter). "Parece la IA de las películas", celebró durante la promoción que hizo días después. Altman ha dicho que 'Her', que relata la historia de un hombre que se enamora de su asistente virtual, es una de sus películas favoritas. El año pasado aseguró que el filme era "increíblemente profético" al describir "modelos de interacción de cómo la gente usa la IA", según informó 'The San Francisco Standard'.

Además de las críticas de algunos usuarios, la voz de GPT-4o también ha sido objeto de mofa por parte de programas televisivos como 'Saturday Night Live', que bromeó sobre el tono de flirteo con el que se dotó a la IA para su demostración. Desde hace años, el uso de voces femeninas para los asistentes virtuales despierta la preocupación de muchos expertos, que temen que pueda profundizar sesgos de género.