Así vivió la legión asturiana de "swifties" el concierto de su ídolo en Madrid: "No podíamos perdérnoslo"

Con abundancia de "friendship bracelets" –las pulseras de la amistad convertidas en símbolo de la cantante–, con sombreros de cowboy, con brilli brilli, con flecos y degradados... Es decir, con el "dress code" completo para aplaudir a Taylor Swift viajaron ayer a Madrid una legión de asturianos. "No podíamos perdernos este enorme espectáculo", coincidían muchos. Lilián Fernández Blanco, su hija Carmen Iglesias y las amigas de ésta, Carla Fernández Rodríguez y Paula Sánchez (las tres de 14 años) salieron de Nava y de Laviana. Les desbordaba la emoción, sobre todo a Paula, "fan desde los 9 años". Deslumbradas por las lentejuelas y emocionadas por un ambiente "de lo más guay", iban sobradas de admiración. "Me encanta la mezcla de country y pop que hace, son mis géneros favoritos", decía una de las niñas; otra se movía más hacia el disco "Reputation", porque "me encanta la historia que tiene detrás. Cómo salió después de todas las críticas que sufrió y siguió brillando. Me pareció un álbum inspirador", aseguraba Paula Sánchez.

De Oviedo llegó a Madrid en el Ave "madrugador", que iba "hermanado por Taylor a base de coronas, botas, pulseras y sombreros", la ovetense Amor Domínguez. "La fan es mi hija Cristina, pero esto es un espectáculo que merece la pena vivirse. El ambiente es increíble y hoy el Bernabéu es la casa de ‘Barbie’", decía.

El concierto de Taylor Swift en Madrid, en imágenes /

Su hija Cristina Colunga cumplía el sueño de escuchar en directo a "una artista cuyas canciones llevan en mi vida desde siempre. Seriamente la empecé a seguir en 2018 y 2019, y tengo el recuerdo de estar estudiando para la EBAU con su música de fondo", rememoraba una universitaria encantada de "ir vestida de rosa entera, hasta con tiara, inspirada en la era ‘Miss Americana & the Heartbreak Prince’".

Otra ovetense, Lucia Argüelles del Rosal (24 años) y la gijonesa Cecilia Sors González se apostaron en las gradas del Bernabéu bien pro to, dispuestas a no perderse nada. "Soy fan desde 2013; desde el disco ‘1989’", contaba Lucía. Entonces la americana no era el "fenómeno mundial" en el que se ha convertido. "Lo de este año ha sido impresionante. Y me alegro porque se merece lo que le está sucediendo; y que sea una mujer es súper guapo", recalcaba una joven convencida de que ayer iba a vivir "una de las mejores noches de mi vida. Llevo esperando esto como agua de mayo".

Las hermanas gijonesas Miriam e Inés Uría Piñera, y su amiga Andrea Perez Sotorio reconocían llevar horas "temblando" y perdidas de los "nervios". Miriam, que trabaja con el Circo del Sol, se desplazó a Madrid desde Málaga, para juntarse con su grupo. No se despegaban de la bandera de Asturias, ni de las pulseras… "Hasta que no la veamos empezar no nos creeremos que estamos aquí", musitaban como pellizcándose.

Fiebre 'swiftie' en Madrid /

Cristina Diago dejó en Gijón con sus padres a sus niños (de 5 y 9 años) y puso rumbo al Bernabéu con su amiga Yoli. Para ambas el de ayer fue el primer concierto de Swift. Yoli incluso pidió vacaciones en el trabajo para no perderse una cita que esperaban ansiosas y para la que se habían sacado entradas VIP. "Hasta mis hijos querían venir… pero son demasiado pequeños", contaba Cris.

La universitaria gijonesa Lidia Cabañas (20 años), fue el sábado al recital de Lisboa –las entradas de Madrid fueron una guerra, recordaba– y ayer se quedó escuchando el concierto por los exteriores del Bernabéu. Mucho esfuerzo para quien "el año pasado no era muy seguidora de Taylor Swift". Sí lo era su amigo Guille, al que se animó a acompañar. Ahora ya es una conversa: "El concierto me encantó. Lo que hace sobre el escenario es una locura. Tres horas y pico que pasa cantando, bailando... lleva un show flipante, no desafina una nota, la escenografía es potente y los cambios de vestuario constantes. ¡Pero cómo lo hace esa muchacha!", exclamaba. De Oviedo salieron ayer por la tarde, para llegar a tiempo al segundo concierto, Beatriz Campa y su hija Bea Menéndez (11 años), "una gran ‘swiftie’ desde hace un año". "Lleva tres meses haciéndose el outfit", decía la madre. A Bea, según su madre, lo que más le gusta de la artista "es el significado de sus canciones. Y el caso es que me ha acabado convirtiendo a mí también en una ‘swiftie’. Me gusta que tenga a alguien como ella de ídolo. Trabajadora, luchadora, feminista y con conciencia política". Y es que hay mucha miga detrás de Taylor Swift.