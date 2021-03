“El equipo disfruta pase lo que pase, ha sido uno de los mejores partidos”

El entrenador del Sporting, David Gallego, admitió tras el 2-0 ante el Mallorca que “por fases ha sido uno de los partidos más completos de la temporada” y añadió:_“Hay un rival enfrente y tenemos que adaptarnos. El equipo disfruta pase lo que pase en el juego. Hemos hecho una primera parte muy buena. Consideramos que a este Mallorca había que hacerle un inicio de partido complicado, que la gente de arriba no recibiera cómoda. Y para eso teníamos que presionar muy alto. En la primera parte lo hemos hecho francamente bien, pero en la segunda nos han metido un poco más atrás. Pero cuando nos ha tocado defender en bloque bajo el equipo se ha encontrado cómodo”.

“Ha sido un partido igualado, en el que el penalti ha podido decidir lo que ha ocurrido después”, resumió Gallego, que añadió: “Enfrente teníamos un equipazo, que tiene 60 puntos, que no había perdido fuera de casa. No es fácil meterle mano a este Mallorca, no solo por los jugadores que tiene, sino por lo bien entrenados que están. Por eso hay que valorar mucho lo que hemos hecho”.

E insistió en una de las grandes virtudes de su equipo: “Ellos en la segunda parte han dominado, pero ese dominio no nos ha creado ansiedad. El equipo ha estado cómodo. Y conste que no nos hemos dejado dominar, ha sido mérito de ellos”. Pasada la barrera de los 50 puntos, Gallego mantiene su discurso: “Con estos puntos no vamos a conseguir objetivos ambiciosos y el equipo quiere más”.

Sobre la alineación aclaró que “consideramos que meter más jugadores por dentro nos iba a ayudar. Y contando también con dos jugadores arriba que continuamente estuvieran amenazando a sus centrales. La suerte que tenemos es que podemos elegir un perfil como el de Pablo, Djuka o Campuzano. En otras posiciones también podemos jugar por dentro, o con extremos. Esa es nuestra riqueza, lo que nos tiene que dar ese plus hasta final de temporada. Porque un equipo no consigue nada, sino las plantillas”.

Gallego no regateó elogios: “El equipo ha estado muy atento, muy seguro, no se ha ido nunca del plan del partido. Sigue manteniendo los valores que hemos decidido seguir como grupo: un equipo muy responsable, humilde, trabajador, jugadores que saben que no pueden fallarle al compañero”.

Explica la progresión de Djuka con cuatro palabras: “Porque es muy bueno”. Y añadió: “Se ha encontrado cómodo, empezó a coger confianza, el equipo lo arropa y al final la clave es él. Tiene mucho talento, trabajo desmarque y gol”. De Campuzano dijo que “ha entendido perfectamente lo que se buscaba, ha presionado arriba, nos ha dado continuidad en el juego. Ha estado muy bien, al nivel del resto. Si no fuera así no podíamos competir con este equipo”.