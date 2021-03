El Sporting, ante fuego amigo

No hay rivales que mejor se conozcan que Sporting y Rayo Vallecano. Por pasado reciente y por currículum de sus futbolistas. Los madrileños son los que acumulan más exrojiblancos -entre jugadores y técnicos- entre los catorce equipos de Segunda División con algún vínculo con el conjunto gijonés en el pasado. Guerrero, Yacine Qasmi, Trejo y Albero García vistieron de rojiblanco, mientras que, del otro lado, también sucede algo parecido con Javi Fuego, Borja López y Saúl García. El enfrentamiento de esta noche (21.30 horas) mide también las fuerzas de dos conjuntos metidos en la promoción de ascenso, con los de Gallego quintos, cuatro puntos por delante de los madrileños. Un triunfo del Sporting sería otro paso importante para atar el play-off.

En los últimos cinco años, Sporting y Rayo Vallecano se han visto inmersos en peleas directas por ascensos y permanencias. En 2016, el equipo de los guajes se llevó el gato al agua en la última jornada de Primera División, al lograr la salvación y enviar a los madrileños de vuelta a Segunda. Dos años después, fue el conjunto de Vallecas el que salió triunfador de un intenso final de temporada en el que desbancó a los gijoneses de la zona de ascenso directo a Primera. Fue la campaña en la que el equipo de Baraja de desinfló en la disputa de la promoción, y los de Míchel acabaron líderes de la categoría. La situación actual habla de dos equipos en pleno pulso por asegurar la promoción antes de mirar más arriba, aunque en Mareo no quieren hablar de eso. David Gallego se muestra contundente a la hora de valorar si el choque de esta noche puede suponer algo más que tres puntos. “Ganar nos diría que somos capaces de competir con todos, nada más. No nos podemos parar. Con esos puntos no nos daría para la promoción”, señala.

El entrenador del Sporting se deshace en elogios hacia el rival. “El Rayo tiene mucho potencial, está hecho para subir. Tiene velocidad por fuera, juego por dentro, experiencia... Tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar”, advierte. La primera vuelta ya mostró la igualdad de los dos conjuntos que se repartieron los puntos en El Molinón (1-1). Un choque en el que los locales se adelantaron mediada la segunda parte, con un gol en propia de Fran García, incluso después de que la expulsión de Carmona dejara al equipo con diez. Andrés Martín puso las tablas a cuatro minutos de la conclusión.

Si la igualdad y los nexos de unión entre ambos conjuntos son amplios, hay un punto diferente que tiene muy en cuenta David Gallego. “Es un hándicap para nosotros”, asume el entrenador del Sporting sobre los nueve días de descanso que acumula el Rayo Vallecano, mientras que los gijoneses disputaron partido de Liga el pasado viernes. “Es una evidencia que vienen más frescos y es una suerte para ellos. Hay que tenerlo en cuenta, es una realidad, no busco una justificación”, añade.

La última victoria del Sporting en Vallecas fue en diciembre de 2011, (1-3). Barral abrió el marcador a los nueve minutos y Nacho Novo, en dos ocasiones, amplió la ventaja. Por entonces, Trejo militaba en el bando rojiblanco. El autor del tanto local fue obra del exoviedista Michu. La historia continúa esta noche entre fuego amigo.