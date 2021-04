La rivalidad a pie de calle: el derbi de “Lore” y “Miche”, aficionadas del Sporting y del Oviedo

–“Vaya alegría que me dio el Tenerife. Ya te aviso, no subís”, dice la Miche, que entra fuerte.

–“¿A cuántos puntos estáis del play-off? ¿A 17?”, responde Lore. Buen gancho.

–“Voy decite una cosa, firmaba que subieran los dos a Primera, aunque nos tiraseis piedres”, contestan desde el bando azul, buscando tregua.

–“¿El Oviedo en Primera? No, no, yo no firmo”, replican del lado rojiblanco.

–“Olvida entonces lo que te dije, mozina”, devuelven desde el otro sector. Primer asalto.

Chus Prado, propietario del gimnasio y reconocida figura del boxeo asturiano, hace de improvisado juez. Un juez, en este caso, parcial. “Señora, toca que gane el Sporting. Ya les hemos dejado disfrutar en los anteriores derbis”, comenta con media sonrisa. “Sí, ho, si ganáis ye porque todos los tontos tienen suerte”, dice “la Miche”. Conoce las reglas, su hijo, Juan Luis, es árbitro de boxeo. Asume que ha sido un golpe bajo, aunque no lo reconoce. “No soy de insultar, ¡eh!”, asegura. “La Miche”, siempre mordaz, es un torbellino hablando. “Lore”, buena encajadora, mantiene la guardia y lanza afilados contraataques. El paso de los minutos conserva el ambiente de rivalidad. También acerca posturas. De cierta tensión inicial se pasa a un buen rollo contenido. No es la primera vez que se ven. Se conocen. Tanto, que son vecinas en el barrio gijonés de El Llano. “Nos cruzamos muchas veces en el supermercado”, apunta “Lore”. “No me doy cuenta”, responde “la Miche”. No es del todo cierto. Ella sola se descubre, cuando la conversación es más relajada. “Naciste en Argüero, ¿no?”, comenta, entre otros muchos detalles que delatan tener a su “contrincante” fichada.

Las dos piden agua. La camarera de la cafetería Ría de Arosa se encarga de servirla. “Mira, esta neña ye de les míes, del Oviedo”, dice “la Miche”. No hay respiro con ella. Vinieron por separado. No saben todavía que, al final, se marcharán juntas, en el coche de la familia de “Lore”. Estas dos mujeres encarnan la historia de una pasión que el sábado dividirá Asturias.

En el cuerpo a cuerpo aflora una vida alrededor del fútbol. “El carné dice Edelmira Riestra, pero tú pon ‘la Miche’, que si no, no me conoz nadie”, comenta desde el lado carbayón. 74 años contemplan a una ovetense y oviedista “nacida en General Elorza” a quien la vida puso a prueba su amor a los colores. “Mi marido empezó a trabajar en El Candín y nos mudamos en 1970 a Gijón”. Vivir en casa del eterno rival no la cambió, la reafirmó. “Fíjate si teníamos afición mi marido -Juan Michelón, ya fallecido y de quien le viene su sobrenombre- y yo que ya por entonces íbamos en Vespa hasta el Tartiere todos los domingos. Aquí hay de todo, como en Oviedo, pero ‘cuidao’, que tengo mal pronto”, comenta. En Gijón sigue, en su piso de El Llano, “lleno de insignias del Oviedo, cuadros con fotos de jugadores, cromos, bufandas, pines... Es un museo”. Allí crió a sus tres hijos, con el pesar de que ninguno le salió “muy oviedista. Eren más del rugby”. El orgullo carbayón se saltó una generación. Aitor, Raúl y Alma, sus nietos, comparten pasión. “Alma tien cinco años y antes de cumplir tres ya se sabía el himno”, presume “la Miche”.

“Soy de los Symmachiarii desde hace 21 años, pero también toy metida en más peñas: La Colonia, Las Regueras, Olivares, Cervero, El Entrego, Azul Gijón…”, detalla en un ejercicio que resume su influencia en la afición azul. “Entre el carné de los nietos, las cuotas y los viajes con el equipo se me va la paga”, comenta con sorna, aunque admite que no se escapa mucho de la realidad. “Mi primer recuerdo oviedista ye un partido al que nos invitó don Silvela (Francisco Silvela, expresidente azul), cuando yo tenía 7 años. Fuimos unos cuantos chiquillos de mi escuela, en La Manzaneda”, rememora. No hay mandatario del conjunto carbayón que no la conozca. “Llévome muy bien con Eugenio Prieto y ya comí varias veces con el yerno de Slim (Arturo Elías)”, asegura. “Los mexicanos tienen dinero, pero de fútbol no saben mucho”, apostilla. Tampoco se libran jugadores y entrenadores. “Tengo predilección por Carlos, por Cervero... El que no me gusta nada ye Ziganda. Y ya se lo dije a la cara, ¡eh! Mandoi hasta whatsapps”, sentencia.

“¿Qué es el Oviedo para mí? Todo. ¿El Sporting? Nada”, continúa “la Miche”. “Veré el partido con unos amigos de la peña La Colonia. Vamos de restaurante. Primero comida y luego, fútbol”, dice la seguidora azul. “Lo esencial ye ganar al Sporting. Lo primordial, ascender. Llevamos unos cuantos años ganando, pero no sé lo que pasará el sábado”, reflexiona. Mientras tanto, “la vida por Gijón, normal. No se meten conmigo y yo tampoco voy provocando. En el fútbol sólo insulto a los árbitros. Llámolos caracoles. Un día un árbitro me pidió que se lo explicara. Le dije que a cambio de su silbato. Diómelu y se lo expliqué: ‘sois cornudos, babosos y arrastraos’. Se meaba de risa”. Genio y figura.

Lorena Tuero Varas es una maliayesa a quien las curvas de la antigua carretera de Villaviciosa a Gijón meció escuchando partidos del Sporting en el coche de su padre. Afincada en Gijón desde hace 25 años, su sportinguismo vivió un antes y un después el 26 de julio de 2006, el día que nació su hijo, Pelayo. “A él le encanta y yo empecé a vivirlo también a través de él. Ahora lo siento todo más intensamente”, explica. Ella puede decir que no es sólo una afición, también es una forma de trabajo. Poco después comenzó a regentar una cafetería en El Llano. Hace ocho años, su pareja, Xuacu Rodríguez, se quedó en el paro al cerrar el taller de carpintería en el que trabajaba. Aquello acabó transformado en una oportunidad.

“Le dije que se viniera a trabajar conmigo y él tuvo la idea de convertir nuestra cafetería en un rincón para el sportinguismo. Fue lo mejor que hicimos”, explica. La Regence es ahora el corazón rojiblanco de El Llano. Paredes llenas de recuerdos del Sporting. Un techo cubierto con más de 200 bufandas. Dos grandes banderas en su fachada se colocan los días de partido. “El ascenso de los Guajes fue en Sevilla, pero aquí hubo tanta emoción como en el Villamarín. Mira, todavía me emociono. ¡Se me ponen los pelos de punta!”, dice “Lore”. Lo demuestra. “Exroijblancos como Eloy, José Manuel o Chiqui de Paz son clientes habituales y me entró ya algún aficionado del Oviedo. Les confesé mi admiración y se lo agradecí. Yo, al contrario, no lo haría”, admite.

A Lorena, habitual de El Molinón antes de la pandemia, le toca trabajar el sábado. No habrá toda la gente que le gustaría por las restricciones, pero el ambiente está asegurado. “Ya tenemos todas las mesas reservadas. Pondremos el himno primero, como siempre, y Pelayo anunciará las alineaciones con un micrófono que tenemos, al estilo del spekaer de El Molinón, Borja (Blanco), también buen cliente”, detalla. “¿Qué es el Sporting?, una parte más de mi familia; ¿que supone el Oviedo?, algo que me genera repulsa. El problema de los oviedistas es que con ganar al Sporting ya dan por buena la temporada. Yo cambio perder el derbi por subir a Primera”, sentencia.

–“Vamos a ganar 1-2. Meterá uno esi que mete siempre en el Sporting y luego, los del Oviedo, Javi Mier y Borja Sánchez. Lo digo y me sabe a gloria”, responde “la Miche”.

–“2-1, con goles de Djuka y Pedro Díaz. El del Oviedo, ni idea, que no me sé ni los nombres. Y rezar por no bajar”, le devuelve “Lore” antes de que las dos se suban al mismo coche de vuelta a casa, de vuelta a El Llano. Se van con la sensación de no hay vencedores ni vencidos. Al menos, antes del sábado. Se quedan con “lo guapo del pique, de defender colores, pero sin crispación, que con todo lo que nos está pasando en esta vida ya tenemos bastante”.

Quini une hasta en las mascarillas