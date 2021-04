Joaquín: “El objetivo del Sporting es estar en Primera; ¿vender? Puede ser Djuka u otro, ya se verá”

“El objetivo tiene que ser lo máximo, en este caso, la máxima categoría, que es estar en Primera”. Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Sporting, marca el camino. “Hay que darle continuidad al proyecto, que no sea algo efímero como sucedió las últimas veces que se ascendió”, subrayó el eterno capitán rojiblanco durante una entrevista con la TPA. No quiso hablar de hipotéticos traspasos en verano. “Si hay que vender puede ser Djuka o cualquier otro jugador que sea importante. Una vez que llegue el final de temporada se verá lo que sucede. No se puede pensar eso”, afirmó.