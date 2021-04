Víctor Campuzano sufre "una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo". Así lo confirmó esta tarde el Sporting, sin detallar más aspectos sobre la lesión del delantero rojiblanco, como el grado de esa rotura o los plazos que los servicios médicos marcan para su recuperación. Lo que parece evidente es que el futbolista necesitará de varias semanas para volver al equipo, con la duda de si ese plazo se extenderá hasta el punto de que pueda perderse lo que resta de temporada. Según expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, la recuperación de Campuzano podría oscilar entre dos y ocho semanas, peligrando su presencia en el play-off.

Esta lesión es la tercera que Campuzano sufre tras su fichaje en el mercado invernal por el Sporting. Una situación que hace que esté en un momento bajo de moral. “Está lesionado, pendiente de evolución continua, a ver cada semana cómo va”, explicó ayer David Gallego, que explicitó que “a nivel emocional no está pasando su mejor momento”. Una reacción que es totalmente entendible para el técnico rojiblanco. “Un jugador siempre quiere estar disponible 100% para ayudar a su equipo, y él no está pudiendo ejercer su profesión”, explicó el entrenador catalán, que, no obstante, confía en que “a medida que vayan pasando los días y se vaya encontrando mejor, no tengo ninguna duda conociendo su personalidad de que va a volver a estar bien emocionalmente”