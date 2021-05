Gallego, entrenador del Sporting: "Nos enfrentamos al equipo más en forma de la categoría"

Vuelve Guille y cuatro lesionados. "Hemos esta semana la desgracia de las lesiones de Cumic y Pablo García. Veremos a ver en cuánto tiempo pueden estar. Esta semana no van a poder ayudarnos. En la última fase, para volver pronto, están Marc (Valiente) y Víctor (Campuzano). A Guille Rosas le hemos tenido que regular. No ha entrenado con el equipo hasta hoy".

Nunca perdió con el Girona. "Es llamémosle una curiosidad. Vamos a intentar que continúe, pero solo por eso nbo vamos a ganar o empatar. Hay que hacer las cosas muy bien. Eso es solo una anécdota".

No firma empatar. "El objetivo número uno es intentar sumar los tres puntos en Montilivi. Luego, el devenir del partido te dirá, pero nunca, jamás, renunciamos a aganar. Para mí el partido ante el Girona no es el más importante, es el siguiente. Planteamos la semana igual que todas, intentando obtener la máxima información del rival. Diría que es el más importante, pero porque es el siguiente.

El rival, a tope. "¿Puntos fuertes? Solo la plantilla que tiene... No es fácil en esta categoría que de las últimas diez jornadas hayan logrado siete victorias; de los úlimos cinco, hayan ganado cuatro y además haciendo diez goles. A parte del juego, en cuanto a nivel, ocho de esos goles han sido a balón parado".

El equipo más en forma. "El Girona encontró la base del entrenador, ahora se sienten cómodos, llegan con mucha gente, con buen trato de balón. Posiblemente sea el equipo más en forma. Esperaba este Girona, hablo de resultados. Para sumar hay que hacer un partido casi perfecto, como contra todos los de arriba. Tenemos que intentar jugar a lo que nosotros queremos. Es un conjunto que está muy bien trabajado y emocionalmente son los que están en mejor forma.

Púbico sí en unos campos, otros no. "No voy a entrar ningún debate, no soy especialista en sanidad ni protocolo. Me gustaría ver la gente en todos los estadios, pero me toca entrenar al equipo, no entrar en debates. Ojalá podamos recuperar a nuestra gente".

Cómo seguir al Rayo. "Si no lo veo en directo, lo veré después, porque encima se enfrentan a un rival al que nos vamos a enfrentar (Fuenlabrada). El que diga que no está pendiente de lo que hacen los rivales... Tengo mis dudas. A lo mejor veo la primera parte en directo y la segunda estaré viendo al filial.

Fuerzas justas. "Todos ya llegamos con las fuerzas justas. Son temporadas largas. Los partidos son muy competitivos. No quiero pensar ahora en los cuatro que nos quedan, nos centramos solamente en el Girona. Sí que es cierto que me hubiera gustado llegar a este partido con más jugadores. Más que nada, porque la situación te limita, porque tienes menos opciones para hacer el once y menos alternativas después".

Siempre optimista. "Intento ser lo más estable y realista posible. Sé la dificultad de sacar puntos en esta categoría. Lo que me hace ser optimista es ver trabajar a mi equipo. Veo a los chicos que en todos los partidos han sido competitivos, en todos. No sé lo que vamos a sacar al final, pero vamos a competir, seguro".

Los de arriba se dan mejor. "Jugar bien esos partidos nos refuerza nuestra idea, nuestro modelo, pero no nos dice nada más esa estadística. No perdemos el tiempo en eso. Dedicamos mucho tiempo en desmenuzar del rival".

La rivalidad con los gerundenses. "No he visto nada excesivo ni anormal a otras semanas. He visto al equipo muy centrado con el Girona. En ese sentido no he visto nada diferente a otras jornadas".