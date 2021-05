Un gijonés lidera la batalla contra los errores del videoarbitraje: “El VAR es fraudulento”

“Hay dos ‘frames’ (fotogramas del vídeo) claves en el momento del golpeo del balón. En ambos el jugador del Girona (Bueno) está en fuera de juego”. Nacho Tellado se apoya en la polémica acción que derrotó al Sporting en Montilivi para denunciar los “continuos” fallos del videoarbitraje. “El VAR es fraudulento”, denuncia este arquitecto gijonés basándose en los resultados de su método para analizar fueras de juego. “La diferencia es que empleo un software de dibujo lineal, un software de tres dimensiones y un sistema de captura de movimiento para ser más preciso”, explica. El sistema, patentado, le ha convertido en referencia en la materia para clubes de fútbol y en dolor de cabeza para Javier Tebas.

Nacho Tellado puso un VAR en cada teléfono móvil en 2019. En diciembre de ese año creó la aplicación “NT Fútbol”, a través de la cual todo usuario puede analizar una acción dudosa con la ayuda de patrones analíticos. “Dedicí sacarla porque demuestra que el VAR no cuesta 4 millones de euros, ya que esa labor se puede hacer prácticamente con el teléfono. También para hacer partícipe a la gente. Aquí no hay opiniones, aquí lo que vale es si estás situado o no en fuera de juego”, subraya.

El veredicto de la aplicación de este gijonés que vive a caballo entre Asturias y Madrid inundó la redes sociales en la noche del pasado lunes, añadiendo razones a la indignación del sportinguismo por el arbitraje de Muñiz Ruiz. “Hace un mes redacté un informe para el Leeds y se corroboró que el VAR en Inglaterra tiene muchos fallos. En España lo hice hace un par de años y acabaron echándome de la televisión”, asegura Tellado, que se siente bajo la lupa de Tebas por mostrar las imprecisiones del videoarbitraje. “No entiendo por qué no analizan todo este tipo de jugadas al milímetro, porque está visto que lo hacen unas veces sí y otras, no”, concluye.