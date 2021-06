Javi Rico pone precio a Uros Djurdjevic: “Por 6 millones no se va a vender a Djuka”

El Sporting necesita vender, pero no va a ser a precio de saldo. Así lo explicó ayer el director deportivo rojiblanco Javi Rico, que puso el foco en Djuka, negó que Manu García le haya pedido salir y adelantó que intentará “cuatro o cinco incorporaciones”: un lateral izquierdo, un medio centro, dos extremos y un delantero. Entre ellos podría estar Christian Rivera, del que remarcó que sigue siendo futbolista de Las Palmas. Además, confirmó que Marc Valiente tiene contrato, que Pelayo Suárez renovará en los próximos días con ficha del primer equipo, que con Neftali hay un principio de acuerdo para su salida y que instó a Álvaro Vázquez a buscar destino. Igualmente, remarcó que si Javi Fuego no recibió una oferta de renovación fue porque el propio centrocampista poleso había tomado la decisión de salir.

“El club, a causa de la pandemia, ha tenido pérdidas”, explicó Javi Rico, “para poder hacer un gran proyecto y un equipo competitivo solo hay un camino: vender para cuadrar los números”. Así de claro lo dejó el máximo responsable de la parcela deportiva sportinguista. Unas aseveraciones que, explica, “para mí no devalúan el producto”. De hecho, Rico dejó claro que “prefiero que solo sea una venta y todo lo demás no se toque, que se mantenga esa base de gente de la casa que sienten de verdad el Sporting, porque van a ser el futuro del club, esté o no yo aquí”.

Así, puso el foco sobre un jugador concreto, el delantero balcánico Uros Djurdjevic, que viene de firmar 22 tantos, alzándose como el segundo máximo goleador de la Segunda División española. “No me ha pedido salir, por él seguiría en el Sporting, en Gijón y Asturias toda su vida”, comenzó Rico para luego conceder que “hay interés, hemos recibido llamadas preguntando, pero aún no ha habido ofertas concretas como para decir ‘vamos a negociar”. Cabe destacar que Djuka ya había adelantado en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que “si no subimos, será más difícil que me pueda quedar en el Sporting”, consciente de la necesidad del club de vender. Tras la última ventana de fichajes, Javi Rico ya dejó claro que “será el mercado el que diga si Djuka sigue o no sigue” en el Sporting.

El mismo mercado que ahora marcará el precio del mejor jugador rojiblanco el pasado curso, que cuenta con una cláusula de rescisión de alrededor de 25 millones de euros, a la que Rico se viene remitiendo en las anteriores ventanas de fichajes. Unas pretensiones que ahora se ven rebajadas. “Se venderá por el precio que el Sporting entienda que es bueno y satisfaga sus pretensiones económicas”, explicó el director deportivo del Sporting, entendiendo que “es un mercado atípico, todos los clubes andan con problemas”. Sin embargo, es taxativo: “Por seis millones no se va a vender a Djuka, entendemos que no es el valor del mercado, el jugador tendrá voz y voto, pero intentaremos sacar el mejor precio posible”.

El otro jugador por el que el Sporting podría sacar un mayor beneficio económico es Manu García, que no obstante cuenta con una cláusula para salir cedido a un primera y alargar un año más su contrato. “No valoro ni un traspaso ni una cesión”, explicó Javi Rico, que dejó claro que “nadie me ha transmitido a día de hoy que Manu quiera salir”.

Rico quiso alabar al joven centrocampista, recientemente internacional absoluto con España. “Estamos encantados con él, nos encantaría que siguiera y que nos ayudara a lograr el ansiado ascenso, es un puntal increíble”, explicó. No obstante, dejó caer que “espero que mantenga la misma ilusión por quedarse que la que tuvo para venir”. El director deportivo explicó que “no ha llegado ninguna oferta” por el jugador, por lo que “en su día se hizo un esfuerzo por que viniera y me gustaría que siguiera”.

Una tónica que sigue respecto a la “base de futuro” que está creándose en el club con jugadores jóvenes con varios años de contrato por delante, como Pedro Díaz, Nacho Méndez, Gaspar Campos, Guille Rosas o José Gragera. “Es el camino que quiero”, remarcó Javi Rico, “es un mérito increíble del club asentar un proyecto teniendo claro cómo queremos crecer, desde los jugadores de la casa, con sentido de pertenencia”. A ellos sumó otros como Diego Mariño, que “quiere seguir con nosotros sin ningún tipo de duda, porque así me consta”. No obstante, remarca que “en el mercado están todos los jugadores de este club y de todos”.

Por ello, entiende que las incorporaciones “nos tienen que hacer mejores”. Y marca una cifra aproximada de fichajes para el presente mercado: cuatro o cinco jugadores. Entre ellos, un lateral izquierdo, dos extremos, un mediocentro y un delantero. “Intentaremos reforzar la faceta ofensiva y jugadores de banda”, explicitó Rico, consciente de la necesidad de que la segunda línea aporte en la faceta goleadora. En este sentido, explicó que “no tengo ninguna duda del nivel de Campuzano, que ha tenido la desgracia de sufrir tantas lesiones, pero era el delantero querido por el cuerpo técnico y la dirección deportiva”.

También se pronunció sobre otro jugador que suena como posible incorporación rojiblanca, el gijonés Christian Rivera. “Es jugador de Las Palmas, no puedo hablar de un jugador con contrato”, sentenció Rico, que no obstante aclaró que “nos interesan los buenos jugadores y es un muy buen jugador”. El futbolista ya aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que “estaría encantado de volver al Sporting”. Con todo, este verano, como el anterior, se prevé largo en las oficinas de Mareo. “Es complicado, porque la crisis está haciendo mella”, adelantó Rico, “va a ser muy lento, vamos a tener que tener mucha paciencia” para poder realizar nuevas incorporaciones. “Tendré que hacer más incorporaciones en número que el año pasado, pero el ritmo y la rapidez va a ser muy lento”, sentenció Rico.