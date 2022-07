Álex, de viral a fichaje: el niño que recitaba los nombres y dorsales del Sporting jugará en el alevín

Su imagen recitando sin fallo nombre y dorsal de los jugadores del Sporting le convirtió en 2016 en el niño más famoso entre el sportinguismo. "Hasta me paraban por la calle para pedirme fotos", recuerda Álex Devesa Alvarado, quien llegó a recibir la visita de Cuéllar, Lora y Álex Menéndez en su colegio, el Severo Ochoa, para premiarle por lo que comenzó como un simpático juego con Javi, su padre, y acabó viéndose en millares de pantallas a partir de un vídeo grabado por uno de sus profesores. Seis años después de hacerse viral, el Sporting ha vuelto a entrar en la vida de este gijonés de 9 años vecino del barrio de Pumarín. La próxima temporada jugará en el alevín del conjunto rojiblanco

Tras varias temporadas destacando por la banda izquierda del Xeitosa, Álex está motivado por poder seguir jugando al fútbol en el equipo del que ha sido seguidor desde la cuna. Le acompañarán Mateo y Alejandro, otras dos promesas de la prolífica cantera dirigida por José María Fernández de Brito, el descubridor de Abelardo y Luis Enrique, entre otros. "Ni me lo maginaba. Me da mucha alegría poder jugar en Mareo", reconoce Álex con la misma sonrisa con la que conquistó los corazones del sportinguismo hace seis años. "Es que aprendí la alineación antes que a hablar", bromea con picardía quien está citado el 19 de agosto para iniciar la pretemporada en las instalaciones rojiblancas. Ya cuenta los días.

"Ojalá pueda llegar a ser jugador del Sporting, pero no sé lo que pasará", comenta en referencia al sueño de verse como protagonista de las alineaciones que aprendió con apenas tres años. Por el momento ya ha ido a la selección asturiana, con la que disputó el campeonato de España. "A mí lo que gusta es dar asistencias de gol a mis compañeros", continúa con la naturalidad que corresponde a su edad. "Veo todos los partidos. No me pierdo ni uno. Mi favorito es Djuka, es el mejor", subraya. "¿Puedo decir otro que no sea del Sporting?, pues Modric también me gusta", dice el niño, que demuestra seguir sabiendo mucho del tema. El "Rubio", como muchos también le conocen por su cabellera, apunta maneras.