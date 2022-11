Un atacante versátil, el objetivo del Sporting en el mercado de invierno

Un atacante versátil. Ese es el perfil de futbolista que, en principio, busca el Sporting para reforzar la plantilla con vistas a este mercado de invierno. El área deportiva del club rojiblanco, liderada por Gerardo García, en comunicación con Salomón Behar y los servicios compartidos de Orlegi, peina el mercado a la caza de un jugador ofensivo que pueda actuar en ambos extremos, pero, también, si es posible, cerca del área. La incorporación de Bruno González cubre los problemas numéricos que había en la zaga. Y en la medular se cuenta con añadir a Varane a la dinámica a partir de enero.

La principal preocupación de los técnicos está en las escasas alternativas que tiene la plantilla en los costados. Se pretende a un jugador vertical, que no tiene por qué ser un especialista. El mercado de invierno no es muy amplio y hay muchos clubes de Segunda que tienen las mismas carencias, lo que limita las opciones. Los problemas musculares de Aitor, ya recuperado, y Jony, en la recta final de su vuelta, han reducido las opciones. Otero lo ha jugado prácticamente todo (1.421 minutos). Y Queipo también supera los mil minutos. La prioridad de Orlegi es la de reforzar una plantilla que los ejecutivos observan de nivel y que entienden está compitiendo de tú a tú con equipos con mayor potencial económico, pagando caras las lesiones, el desacierto en las áreas, y, en ocasiones, también algo de mala suerte. En noviembre solo se cosechó una victoria (en Copa), con cuatro empates en Liga, lo que ha derivado en un momento deportivo complicado y se ha aumentado la distancia con el playoff. El discurso cauto se mantiene, con confianza en la labor de Abelardo, al que se reconoce el carácter competitivo del que ha dotado a la plantilla tras estar a nada de bajar a Primera RFEF el curso pasado. Aunque no se ha marcado –al menos públicamente– un objetivo, las miras están puestas en llegar cerca de los seis primeros a los últimos diez partidos. Ese primer objetivo se ha conseguido en lo que va de curso, aunque en las últimas semanas han volado puntos importantes.

El club cuenta con 22 dorsales profesionales y tiene la renovación de Queipo sellada, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, lo que le podría aumentar el cupo de licencias del primer equipo. Pero después del fichaje de Bruno como agente libre y los esfuerzos hechos en verano, el margen económico no es muy amplio. Salvo que se produzcan bajas, que está por debatir. La operación salida aún no se ha analizado.

Hay jugadores que no están teniendo mucho protagonismo, como Milo (448 minutos), quien se encuentra en plena adaptación a un nuevo campeonato. También se ha recibido el interés del Cádiz por hacerse con Guille Rosas, con una propuesta en forma de cesión con una opción de compra, desvelada por este diario, que se no se ha atendido. En Mareo no hay intención de abrirse a salidas inesperadas, salvo ofertas importantes.