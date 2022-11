El consejo de Queipo a los canteranos del Sporting: "Nunca tiréis la toalla"

Estrena nueva vinculación después de ser protagonista de la pretemporada rojiblanca. Queipo muestra su agradecimiento al Sporting de Gijón por la confianza tras la renovación de su contrato hasta 2027. Pasará a tener ficha profesional, aunque "no está muy claro" que sea de manera inmediata. De momento seguirá luciendo el dorsal 30 con el que debutó esta campaña. Su ejemplo es el de un canterano con diez años a las espaldas en las categorías inferiores. Tiene un gran consejo para los que, como él, buscan triunfar en El Molinón.

Feliz. "Es un día que llevas esperando desde los 10 años que llevo aquí. Solo puedo decir gracias. Desde los compañeros, a todo el cuerpo técnico y a los que quedaron por el camino".

Sopresa. "(Si se lo dicen en junio) no me lo creería. Estos meses han sido de cambios. Todo ha ido muy rápido. Estoy adaptándome. No me acostumbro a que me reconozcan por la calle. Adoptarlo con tranquilidad y con los pies en el suelo.

Abelardo. "Está claro. Ha sido muy importante. Otro igual no hubiera apostado por un chico de la cantera. Estoy muy agradecido. Por lesiones o por x o y, he podido dar un nivel que se esperaba de mí y tener continuidad".

El lado profesional. "Me ha sorprendido la expectación que puede tener la gente a lo que puedas llegar al campo. En cuanto al vestuario, no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. Son gente normal. Me lo ponen fácil".

Crisis en el camino. "Hay altibajos. Hay siempre complicaciones. No te puedes esperar estar aquí en este momento. He tenido la suerte de llegar después de mucho trabajo y de sacrificio. Tanto mío como de mis padres, que se sacrificaban yendo a Gijón desde Oviedo. Mis padres intentan normalizar la situación, para ellos también es un cambio importante".

Dorsal. "Voy a seguir con el del filial. Seguiré llevando el 30".

El vestuario. "Me estoy sintiendo muy apoyado por los compañeros. Estamos siguiendo una buena línea. Nos falta sumar de tres. Espero que pronto lo veamos reflejado en la clasificación!".

Crecer. "Tengo que mejorar en muchas cosas, no se es perfecto y menos un recién llegado. Estoy centrado en dar lo máximo posible".

Consejo a la cantera. "Nunca tiren la toalla. Que trabajen el día a día, disfruten del momento como si fuera el último. Siempre hace falta una pizca de suerte, pero con trabajo, todo es mucho más fácil".