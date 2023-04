Primera parte. “No sé si ha sido la mejor, pero sí ha sido muy buena. Lo que habíamos pensado sabiendo cómo teníamos que desactivar ese juego interior de ellos, tan peligroso. Una vez más, el equipo se desgasta y da todo lo que tiene. Muy contento con la victoria y que con la gente haya rugido. Seguramente haya sido el día en que El Molinón ha sido el jugador número 12”.

Sistema. “Veníamos de Bruno sin ritmo, Jordi con algo más… Sin la regularidad para poder jugar con dos centrales. Diego ya había jugado de central del filial. Necesitábamos superioridad en esa línea”.

Respiro. “Tenemos claro que tenemos que seguir sumando y compitiendo a este nivel. Hemos encadenado tres partidos de deseo, intensidad… El Molinón se fue enfadado en el último partido y ha venido orgulloso de ver lo que ha visto en los dos partidos fuera. Era un rival que nos había hecho cinco en la primera vuelta y teníamos ganas de demostrar que somos otro equipo”.

Ibiza. “En esta categoría partidos fáciles no hay. Han demostrado que están acostumbrados a los que les toque. Bruno y Jordi Pola han mostrado que están preparados. El Molinón demuestra por qué es exigente. Cuando el equipo responde, ruge como lo ha hecho con un número que solo ves”.

Jeraldino y Guille. “Ha tenido que salir por un problema en el isquio. Jeraldino ha tenido mala suerte porque ha tenido falta de continuidad con molestias que le han mermado. Conseguimos encadenar dos semanas de buen ritmo”.

Victoria con rabia. “No me refuerza los aspectos externos, sino la convicción que tengo la capacidad que tengo. La gente que trabaja conmigo sabe cómo soy, cómo trabajo. Lo externo no me genera desestabilidad. Lo celebré porque entendí que el grupo se merecía una alegría así. Merecían mejor suerte”.

Modelo. “Hay dos ideas, no vengo a imponer un estilo, vengo a ayudar. Segundo, hay que aprender de lo que te dice la competición. A partir de ahí, modificaciones de estructura y protagonistas. Hay que darles herramientas para competir mejor”.

Jordan. “Buscaba superioridad por dentro y nos iba a ayudar en la transición ofensiva que nos costaba en los últimos partidos”.

Liberar de presión. “El trabajo diario no he visto que se haya afectado por la clasificación. Hemos insistido en dejar de pensar en los resultados, porque la clasificación es a final de temporada”.

Otero y Cristo. “Voy con lo que pesa la toma de decisiones (por Cristo y su ocasión). Juan lo puede hacerlo mejor o peor, pero lo va a dar todo. Se merece el aplauso de El Molinón.

Fundamental. “Sabíamos que era el día para eso. Teníamos que estar juntos. Nos iban a ayudar. Lo habíamos hablado de que El Molinón iba a venir orgulloso. Tener esto en contra pesa mucho. Nos dio las piernas que nos faltaban al final”.

El rival. “Si no te hace ocasiones, apaga y vámanos. Hemos tenido la suerte que nos ha faltado en otros partidos que merecimos más. Es el segundo partido de toda la temporada en el que no realiza goles”.

Diego Sánchez. “Gana el Sporting con un gol de un chico de 2003. Con lo que significa para bien, y para aprender. Vio la entrada de Cote y no se rindió. Mejoró su rendimiento. Es un chico especial. Los Queipo y Diego son fabulosos, que estudian, que se siguen desarrollando. Da gusto. Ojalá que tengamos Diego para mucho tiempo”.

Confianza. “Vine a un escenario poco favorable y vine porque el club tenía muy clara la hoja de ruta con el entrenador”.