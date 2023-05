Ha cumplido cien días en el banquillo del Sporting desde que se hiciera oficial su incorporación el pasado mes de enero. Miguel Ángel Ramírez ha dirigido desde entonces quince partidos de Liga, con un balance de cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. Hay que añadir el de su debut en Copa, con derrota ante el Valencia. Un tiempo en el que se ha visto una evolución del equipo y también ha permitido descubrir a un entrenador desconocido en el fútbol español, donde vive su estreno en un banquillo profesional.

Sus comparecencias en sala de prensa y los mensajes compartidos en redes sociales han reforzado la imagen de una persona diferente al perfil al que estaba acostumbrado el club gijonés. Ramírez se ha mostrado abierto a detallar planteamientos a pesar de que algún término utilizado se volviera en su contra (frases como “los sistemas son organismos vivos” o “nos cambió la hoja de ruta porque no preparas el partido contra uno menos” se viralizaron); ha sido reivindicativo a la hora de combatir actitudes como el bullying y se ha mostrado constante a la hora de defender el espíritu de equipo por encima de individualidades.

Porque ha sufrido muchas críticas en sus primeras semanas en Gijón, especialmente en redes sociales, Miguel Ángel Ramírez ha hecho varias referencias en los últimos meses a las actitudes de quienes se esconden en el anonimato para difamar o insultar por internet. El entrenador rojiblanco utilizó su perfil personal en twitter para solidarizarse con situaciones como la vivida por Nico Williams, quien cerró temporalmente su cuenta después de que le llovieran los insultos por su partido ante Osasuna, el que privó al Athletic de meterse en la final de la Copa del Rey. En sala de prensa también ha hecho alguna referencia, como sucedió recientemente en Cartagena. “Dejemos de rajar, estamos todo el día creando desunión. Luego nos unimos en contra de la guerra de Rusia. Somos unos hipócritas todos porque en nuestro día a día estamos generando violencia”, sentenció.

Interesado en aspectos de liderazgo y motivación personal, se formó en coaching y tiene a Imanol Ibarrondo como una de sus referencias desde mucho antes de su llegada al Sporting. En Gijón ha vuelto a coincidir con él, ya que el “coach” vasco visitó en febrero Mareo dentro de su colaboración con el Grupo Orlegi. Desde que Miguel Ángel Ramírez ha llegado al Sporting, ha compartido diez mensajes de Ibarrondo que resumen su idea para la vida y el fútbol. Son los siguientes:

18 de enero

“Error vs fracaso. Errar es equivocarte y resulta imprescindible para aprender. Fracasar es rendirte y jamás volver a intentarlo. Saber perder sin sentirte derrotado y transformar las incomodidades en oportunidades deberían ser algunos de nuestros primeros aprendizajes vitales”.

2 de febrero

“Si mejorar fuera gratis, todos lo haríamos. Todos queremos mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la incomodidad y el dolor que supone cambiar hábitos, actitudes y comportamientos que nos ayuden a mejorar y a transformarnos. Ahí ya no hay tantos candidatos...”

8 de febrero

“Nada es personal. No te tomes nada personalmente. Lo que los demás hacen o dicen no tiene nada que ver contigo, sino con ellos. No actuamos en contra de nadie, sino a favor nuestro, creyendo que sanaremos nuestras heridas y nos sentiremos mejor dañando a otros… pero nunca pasa.

13 de febrero

“Diferencia entre entrenador y líder. Si tus jugadores sienten que contigo aprenden/mejoran cada día y les ayudas a ganar, te respetarán. Si, además, eres digno de su confianza, entonces te querrán y juntos superaréis las adversidades hasta alcanzar resultados extraordinarios”.

3 de marzo

“Integridad es honrar tu palabra y cumplir tus compromisos. Es hacer lo correcto, hacer lo que debes… aunque nadie te esté mirando. Es buscar la excelencia en tus acciones. La integridad construye la red de confianza para crear equipos impecables, honorables y comprometidos”.

20 de marzo

“Paradoja del rendimiento vs resultado. Cuánto más te enfocas en el resultado, la ansiedad y el miedo a no alcanzarlo hacen que disminuya tu rendimiento y te alejan de él. Cuánto más atención pones en las tareas que mejoran tu rendimiento, más te acercas al resultado deseado.

9 de abril

“¿Quieres mejorar?… Mira hacia adelante. No te fijes en lo conseguido, sino en lo que te queda por alcanzar. No te compares con los están detrás de ti o te volverás arrogante y vanidoso. Admira a los que están siendo mejores que tú y aprende de ellos para seguir creciendo”.

17 de abril

“El mejor equipo no es necesariamente el que tiene los mejores jugadores, sino el que tiene los jugadores que mejor juegan en equipo. No es el talento individual, sino la confianza y la calidad de sus relaciones e interacciones lo que determina el rendimiento de los equipos”.

27 de abril

“Hace falta un gran talento para liderar el talento… … quizá por eso hay tantos jefes que prefieren la obediencia y el control sobre perfiles mediocres y sumisos, y tan pocos líderes generadores de confianza para atraer, desarrollar y comprometer los talentos de sus seguidores”.

2 de mayo

"’No puedes solo juntar buenos jugadores y pensar que va a funcionar. Tienes que construir un equipo y crear relaciones de calidad’. Jürgen Klopp. Tu equipo será tan fuerte como la red de poderosos vínculos que seáis capaces de construir entre todos sus integrantes”.