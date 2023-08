Pascanu se presentó en Mareo como nuevo jugador del Sporting. Lo hizo tras completar su segunda sesión de trabajo a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez. El central, que llega cedido de la Ponferradina, con una opción de compra, que está fijada en unos 650.000 euros, desveló algunos momentos críticos de la operación, con el temor de no poder aterrizar en Gijón.

Negociaciones. "Han sido largas, porque durante la pretemporada no sabía dónde iba a estar. Hablé con el Sporting antes de acabar la temporada pasada. Sabía que era un sitio donde me gustaba ir, pero hubo unas complicaciones, tomé la decisión de venir cuando pensaba que no se iba a poder, porque ya era un poco tarde. Estoy relajado porque ya se acabó todo eso, que es malo para la cabeza de un jugador, cuando no sabes lo que vas a hacer”.

Otras ofertas. "He tenido varias opciones, es verdad que en el momento pensaba que no iba a ser posible me llamo mi representante de que se iba a hacer ya. Estaba muy contento y elegí muy rápido".

Reto del Sporting. "Es una buena oportunidad por venir y jugar en el Sporting. Me acuerdo hace dos temporadas, cuando jugamos en El Molinón, me acuerdo sobre todo de la gente y el apoyo, de lo que dieron la gente a sus jugadores. Jugar de visitante fue bastante difícil, tengo muchas ganas de jugar como local y poder sentirlo".

¿Central derecho o zurdo? "Me siento más cómodo de central derecho porque soy diestro, aunque puedo actuar de los dos".

¿Cómo se definiría? "Me gusta defender, para un central es importante eso, afortunadamente lo tengo. Y cuando está el equipo durante una mala racha, 10-15 minutos, y está el equipo adverso atacándonos, me gusta sacar los balones del área y defender, eso le puedo añadir al equipo, es uno de mis puntos fuertes. También he jugado alguna vez de lateral derecho o izquierdo"

Partido de Valladolid. "Fue un partido equilibrado, que por ejemplo si el primer gol no se anula, el partido hubiera sido diferente y podríamos haber ganado. No hay partido fácil y es muy importante aprovechar estos momentos".

Opción de compra. "Tengo que pensar al día a día, y demostrar en el campo que puedo aportar para el equipo. Y seguir en el Sporting es una opción para el futuro".