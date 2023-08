En un verano en el que el traspaso de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos ha marcado el capítulo de salidas en el Sporting, Guille Rosas también deja ver que hubo opciones para hacer las maletas. El canterano admite que hubo cosas sobre la mesa, pero que dio carpetado a la posibilidad de cambiar de aires porque no acabó de satisfacer al club ni a él mismo. También deja ver cómo se afronta el derbi asturiano, que sucederá al duelo de este sábado ante el Burgos, para el que pide máxima atención y "un Molinón fuerte".

Vuelta a El Molinón. "Necesitamos un Molinón muy fuerte y dar la cara en casa. El Burgos ha fichado muy bien, tiene buenos jugadores y va a ser muy complicado. Tienen buena base defensiva, sobre todo, de años atrás. Han conseguido con Bolo tener un buen juego ofensivo también".

Mercado. "Estoy centrado en el Sporting. Venimos de la cantera y muchas veces, en mi caso es lo que pasa, anteponemos los intereses del club a los propios. Al final es el club que me lo dio todo. Hay que ser realistas. Es verdad que hubo varias ofertas u ofrecimientos de otros clubes, pero si no satisface al Sporting ni a mí, no las escuché. Quedan pocas horas de mercado y estoy centrado en estar aquí".

Derbi. "No voy a ser yo el que descubra lo que es el derbi. Te voy a decir lo que siempre decimos: hay que pensar en este sábado, es la realidad. Necesitamos que la gente esté con nosotros, este año más aún. Necesitamos un Molinón muy fuerte y que la gente presione como años atrás. Va a ser un año complicado para todos".

Necesidad de ganar al Oviedo. "Para el Sporting son 42 partidos. Igual para ellos son solo dos. El derbi es un partido muy especial, estamos todos de acuerdo, pero nosotros jugamos para ganar los 42 partidos, no solo dos. En eso creo que la afición está de acuerdo y nos pide eso. Obviamente el derbi es una situación especial, un momento único, no estamos teniendo suerte y nos están ganando los últimos derbis, pero nosotros tenemos que pensar mucho más allá. No nos evalúan por ganar solo dos partidos".

Regresa de lesión. "Espero que sea un año en el que me respeten las lesiones. Hay ciertos comentarios o aspectos que no me gustan y que son mentira, como el tema de las lesiones, cuando el año pasado no me perdí ningún partido. Salvo por el tema de tarjetas y el viaje a Ibiza, en todos los partidos estuve disponible. Espero que me vaya igual de bien que el año pasado. Lo de jugar no depende de mí. El míster es el que decide".

Hassan y la defensa. “El otro día en Ferrol hizo muy buen partido. Siempre está buscando al lateral, eso es muy importante, pero sí que es verdad que igual necesita un poco más de capacidad de asociación. Eso al final se coge. El míster está haciendo mucho hincapié en aspectos que tenemos que corregir y Hassan es uno de ellos. Él es un puntal para nosotros, una vía de escape. Seguramente nos dará muchos puntos”.

Descuidos atrás. "Son aspectos del juego, no solo es Hassan. La Segunda División es así, te despistas dos momentos y te meten dos golazos. Necesitamos ser un bloque, el míster está incidiendo en eso. El míster está puliendo defectos que necesitamos y ahora viene un equipo que domina eso muy bien. Mayor reto que este sábado no lo tendremos en mucho tiempo".