La selección México Sub- 23 ha citado al medio del Sporting de Gijón Jordan Carrillo para los Juegos Panamericanos. El centrocampista, inédito hasta la fecha, goza de la confianza de la Federación azteca, que lo ha incluido entre los citados para el campeonato internacional. El torneo comienza el 22 de octubre y terminaría el 4 de noviembre en el caso de que México se clasifique para la final. Antes, ( el 11 de octubre), México tiene su primer encuentro de preparación contra Japón en Phoenix. Tres días después -14 de octubre-, se mide a la selección de Estados Unidos.

El joven jugador ya está a disposición del país azteca. De hecho, hoy no ha formado parte del entrenamiento del primer equipo del Sporting en Mareo. Será baja para el duelo de este sábado ante el Zaragoza. Tampcoo estará seguro ante el Albacete y no se le espera para el duelo ante e Espanyol. Del desarrollo del torneo dependerá que esté a tiempo para el duelo de los rojiblancos ante Villarreal B, que coincide (4 de noviembre) con la final del campeonato. Del mismo modo, Jordan podría perderse hasta dos rondas de Copa del Rey. La Federación Espñola aún no ha hecho el sorteo del torneo del K.O. Pero la primera ronda se celebraría en torno al 2 de noviembre, y la segunda solo unos días más tarde.