Así es el "programa Internacional" del Sporting: un japonés y un coreano "becados" se entrenan con el infantil y el juvenil

El Sporting cuenta en su cantera con dos alumnos del colegio Palacio de Granda, uno de nacionalidad japonesa y el otro coreano, dentro de un programa internacional en la Escuela de Fútbol de Mareo que se estrenó en enero sin que haya trascendido. Los servicios académicos, de alojamiento, manutención y cuidado de los participantes corresponden al colegio Palacio de Granda dentro del convenio que une al club rojiblanco con esta institución académica. El resto, mientras, corre a cargo del Sporting: es toda la parte deportiva, los entrenamientos, formación, acudir a El Molinón para ver los partidos del primer equipo como local... En enero, el programa se estrenó con cinco alumnos japonés. En Mareo también hubo alumnos de Francia.

30.000 euros cada plaza

Cada alumno paga por su beca cerca de 30.000 euros al club rojiblanco por tener la oportunidad de disfrutar de esta experiencia durante un curso escolar. Así, el club rojiblanco recaudaría unos 60.000 euros con este formado este curso. La idea que tienen en Mareo es la de ampliar la nómina de estudiantes para formar parte de este proyecto de la mano de otros clubes y academias del extranjero.

Estos dos jugadores son los últimos en este plan de estudios y fútbol para menores extranjeros en España, y llevan semanas entrenándose en la base del club gijonés. Los dos alumnos que impulsan este ambicioso plan son un japonés que entrena en la categoría infantil, y un coreano que se ejercita mientras con los juveniles. Los dos jugadores están muy satisfechos con la experiencia y adaptados al día a día en Mareo.

De momento, ninguno de los dos futbolistas compite con los equipos de las categorías inferiores del Sporting debido a la normativa vigente. Únicamente se ejercitan con ambos equipos, pero no añaden competencia interna. Ambos han accedido al fútbol base rojiblanco tras un proceso de evaluación de su nivel futbolístico y han sido elegidos dentro de los candidatos presentados por las diferentes escuelas y academias con las que el Sporting mantiene convenios de colaboración.

Estos jugadores que superan el filtro de los responsables de cantera del club rojiblanco pueden recalar en el equipo que les corresponda por su edad o nivel de la EF Mareo o de la cantera. En todo caso, este modelo se trata de un proyecto totalmente independiente al de la Academia Internacional puesto en marcha también este mismo verano por el Sporting. Aunque ambas operaciones están ofreciendo un rendimiento económico al club rojiblanco, sin descuidar la marca. En ese plan, el club rojiblanco cuenta actualmente con un solo futbolista, pese a tener hasta 10 plazas: el central panameño, con pasaporte mexicano, Jorge Rowe Lara, de 19 años y que es el único jugador que ya ha pagado los 37.990 euros correspondientes para formar parte de esta experiencia. Mientras que en Mareo está a prueba Joshua Reinhard, indonesio de 21 años, quien se encuentra en la dinámica del Sporting C. Reinhard ha tenido algún problema muscular en las últimas semanas, y no está claro si se quedará o no en el club rojiblanco. La prueba, de moment.

Óscar Garro recibe a nueve clubes ingleses en Mareo

Una delegación de nueve clubes ingleses visitó ayer Mareo para conocer la metodología de trabajo de la cantera del Sporting. Óscar Garro, director de fútbol base, fue el encargado de recibirles para explicarles el funcionamiento de las categorías inferiores y el proyecto sobre el que trabaja el club. Este encuentro se integró dentro de un programa desarrollado por la UEFA y coordinado por la Federación Asturiana de Fútbol en el que se busca el intercambio de conocimientos entre entrenadores y directores de fútbol base de diferentes países. La visita se completará con un seguimiento a partidos y entrenamientos.

Mareo es la última parada de la delegación de clubes ingleses que durante los últimos días han ido tomando apuntes sobre cómo se trabaja en la cantera de la región. Antes ya mantuvieron encuentros con el Avilés Industrial y el Oviedo, orientados todos ellos al desarrollo de los jugadores jóvenes. Esta iniciativa desarrollada por la UEFA con el apoyo de federaciones como la asturiana, a través de su escuela de entrenadores, son considerados en el gremio como un "Erasmus" del fútbol. Asturias ha sido una de las regiones elegidas para los técnicos que buscan con esta vía ampliar sus conocimientos tanto a nivel personal, como a nivel de clubes. Los representantes ingleses presentes en Mareo pertenecen a los siguientes clubes: Queens Park Rangers, Wigan, Port Vale, Huddersfield, Salford, Walsall, Shrewsbury, Fleetwood y Harrogate, llevan unos días en Asturias. Todos desarrollan algún tipo de cargo en la estructura de cantera de sus respectivos equipos. El Port Vale contó con doble representación, encabezada por Will Ryder, director de cantera.