Jean-Sylvain Claude Babin dejó huella en el Sporting de Gijón, donde jugó 170 partidos entre verano de 2016 y 2022, con una cesión de por medio a Israel para competir con el Maccabi Tel Aviv. El central fue una pieza importante en el club rojiblanco en un momento duro para la entidad: con un descenso en su primer año en Mareo, y en el ciclo actual del club rojiblanco en Segunda División. Babin fue de hecho uno de los capitanes del club rojiblanco. El zaguero, que ahora compite con el Alcorcón, fue uno de los invitados al programa Offsider. A su paso por la tertulia, el defensa reveló una noticia que no había trascendido: en verano de 2018 tuvo la opción de jugar en el Real Oviedo en un momento algo convulso por su relación tirante con Miguel Torrecilla, entonces responsable deportivo del club rojiblanco. Lo explica: "Anquela estaba en Oviedo... y me propuso fichar por el Oviedo. Pero le dije que le quería mucho, pero que no se iba a dar: ¡Me mata mi madre para empezar!, confesó riéndose.

Juan Antonio Anquela era un viejo conocido de Babin, al que entrenó en la primera etapa de este en el Alcorcón. El entrenador de Lineres intentó -sin éxito- persuadir al jugador para que fichase por el eterno rival del Sporting de Gijón. Pero Babin dijo "no". Luego, el central hizo las paces con Torrecilla y se quedó en el club rojiblanco donde firmó uno de sus mejores años como futbolista profesional.