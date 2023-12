Djuka "se moja" en Cartagonova con toda las acciones polémicas, del gol a Juan Carlos a su acción con Musto: "Solo lo empujé y se tiró"

Los ecos del polémico gol del Cartagena continúan en un vestuario rojiblanco enfocado ya en la eliminatoria de Copa ante Unionistas. Djuka atiende a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Cartagena, en las entrañas del Cartagonova. Asume el tropiezo como algo natural, comparte las dudas en los criterios del VAR, subraya lo que ha llevado al equipo a mantenerse hasta ahora en la cabeza de la tabla y asume ser un delantero al que los defensas buscan pasar de revoluciones para sacarle del partido. "Soy así", señala como parte de su manera de vivir el fútbol

–¿Cómo explican la derrota?

–Ya lo dije antes del partido, iba a ser muy difícil. El Cartagena tiene buen equipo, iban a salir cien por cien en casa. A nosotros no nos salieron las cosas que queríamos hacer. Pasa esto en el fútbol. Si estamos donde estamos es por algo, nadie nos ha regalado nada. La mejor manera de levantarse es ganar en Copa este miércoles.

–¿Qué le faltó al equipo?

–No lo sé, la verdad. Tuvimos también nuestras ocasiones, pero no las aprovechamos. Ellos tuvieron el contragolpe y nos la metieron. A ver si era fuera de juego, o no. El árbitro dijo que no era. Es cierto que Yáñez tuvo luego un par de manos, pero para mí fue un partido muy igualado y al final se lo llevaron ellos. Si nos hubiéramos llevado un punto tampoco creo que hubiera sido inmerecido.

–¿Cómo está el vestuario?

–Es momento de mirarse a los ojos y estar juntos. Sabíamos que íbamos a llegar alguna vez la derrota, es lo normal. Así que, lo importante es estar juntos, preparar la Copa y esperar dos partidos bonitos que vienen en casa, con nuestra gente.

–¿Cómo valora el polémico gol del Cartagena?

–En directo no pude ver si realmente está más adelantado, pero si lo pita el árbitro tiene que ser así. Lo cierto es que no estamos teniendo demasiada suerte con el VAR este año.

–Caer ante el colista, un rival sin victorias en casa, ¿duele más?

–Duele igual que otra derrota, porque se te van tres puntos. Ya sabíamos que iba a ser complicado, a pesar de que fuera el colista. Lo que decía, hay que empezar a concentrarse en los partidos que nos quedan hasta Navidad porque esa racha de siete jornadas sin perder en Liga no es nada fácil conseguirlo en Segunda.

–¿Cómo está tras su regreso a la titularidad?

–Bien, como siempre. Estoy contento. Es cierto que en los últimos partidos no he jugado tanto, pero lo llevo con mucha naturalidad. Estamos contentos todos con el cuerpo técnico, con cómo trabajamos en el día a día. Este equipo tiene mucho potencial y va a luchar por cosas bonitas.

–Musto acabó en el suelo por un forcejeo con usted ¿Siente que los rivales intentan sacar provecho de su temperamento?

–Solo le empujé, y se tiró. Sabía que no me iban a echar (el árbitro revisó la imagen en el VAR) porque no había hecho nada. Él estuvo varios minutos protestando, pero en las imágenes se ve todo. Es así, me buscan. Llevo muchos años aquí, me conocen, pero soy así.

–¿Trabaja en contener esa faceta?

–En los seis años que llevo aquí solo he visto una roja y en Copa. Llevo muchas amarillas, eso es verdad, pero es que soy así. No puedo cambiar.

–Copa, Levante, Leganés y Eibar ¿A qué debe aspirar el Sporting en diciembre?

–Hay que aspirar al máximo, como siempre. Lo primero, el partido ante Unionistas porque es importante para nosotros. Queremos pasar a la siguiente ronda, jugar ante un Primera División. Queremos un partido como los de Primera en casa.