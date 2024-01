Ganas de fútbol. "Con muchas. Después de las vacaciones se hace un poco largo el no poder competir lo antes posible. Mentalmente quieres volver a competir y jugar. Con muchas ganas de que llegue el domingo, iniciar la segunda vuelta con buen pie en casa e intentar conseguir los tres puntos como sea. Seguir en la misma dinámica".

Volver al once. "Somos bastantes en el centro. Soy un candidato más, como todos los que hay. Preparado y con ganas".

Balance personal. "La nota que me ponga, no sé, no tengo que ponerla yo. Estoy muy contento de estar aquí. Ya lo dije en su momento. Vine a un club grande, con historia, con una presión que es subir a Primera. Vengo con el objetivo de aportar y de querer subir. El balance que hago es positivo. Cuando me tocó jugar, he intentado hacerlo lo mejor posible. El equipo a nivel grupal está muy bien. Estoy contento y feliz".

Audios del VAR. "Es algo que me da igual. Desde un principio creía que el Var nos iba a ayudar y no lo hace, es una opinión personal. No sé si los audios ayudarán. Me da igual. Lo que digan o no me da igual. Me centro en el juego, en lo que podamos aportar en el campo. El estamento arbitral es otro equipo que intenta ayudar para que el juego sea lo más atractivo posible. Me centro en el mío".

Participación. "Esto es un equipo. Uno lo lleva con profesionalidad. Siempre quiero jugar. Llegué sin una pretemporada normal, pero el míster contó conmigo y se lo agradezco mucho. La temporada va marcando y él toma sus decisiones y decide que jueguen otros. Es la grandeza de un equipo. Me ha tocado esperar, siempre con ganas de jugar, y respetando al cuerpo técnico y a mis compañeros. Intento ayudar también desde fuera. No creo que sea demérito mío no jugar. Los compañeros están a buen nivel".

Ascenso, de tabú a reto. "Lo he dicho. Al principio esperas a ver dónde estás. Tras la primera vuelta, no tengo duda ninguna de que este equipo va a luchar por ascender a Primera División. Hay muy buenos equipos, pero me veo como el mejor equipo. Es la realidad. Es mi pensamiento. Hay muchos factores que influyen en el juego, pero creo firmemente en lo que hacemos. Creo que somos un firme candidato. Invito a toda la gente que nos apoyen porque va a ser un año en el que se vivirán cosas buenas".

Jonathan Viera. "Se lo he dicho: 'Aquí eres bienvenido y ojalá pueda jugar contigo'. Es muy difícil. Es un jugador muy contrastado. Él me dijo que intentará buscar otras cosas, se quiere ir fuera. Ojalá pudiera estar aquí. Es diferente y te gana partidos. Hice mi trabajo por fuera, que era intentarlo"

Falta gol o mejorar en defensa. "Hay un equilibrio en todo. Si quieres garantizarte estar arriba tiene que haberlo. El tema del delantero, cuando firmé, también decían que necesitaban más un delantero. Al equipo no le falta gol, quizá no los mete el delantero puro, como Djuka o Otero, que tengan veinte goles entre los dos. Pero los tiene Gaspar. Es un debate que está más fuera que dentro. Los goles es un cómputo global del equipo. Los puede hacer el delantero o Gaspi, que está con la flor que lo mete todo. En esta categoría, también, si dejas la portería a cero, tienes muchas posibilidades de llevarte los tres puntos. Es una labor que estamos haciendo todos bien".

Su futuro. "No me preocupa. Vivo el día a día, lo disfruto al máximo. Estoy aquí, estoy feliz y quiero conseguir el objetivo. Es lo importante para todos. Subir a Primera es un paso adelante para todos y tenemos que tener esa ambición. Después, a nivel individual, lo que diga mi contrato o no, no es importante. Hasta junio pueden pasar muchas cosas y me preocupa cero lo que vaya a pasar conmigo. Soy feliz, quiero subir y a partir de ahí ya veremos lo que pasa".

Diego y Nacho, salidas. "Es entendible. Todos queremos jugar. Quizá con un poco más experiencia lo tomas de manera diferente. Ellos me parecen chavales extraordinarios, gente de la casa, es algo a cuidar. Es fundamental que haya ese sentimiento de pertenencia. Trabajan, no se quejan, van al mil por mil. Es difícil de gestionar eso, todos queremos jugar, el entorno quizá no te ayuda. Veo a los chavales que lo llevan bien. Acaba de salir Enol. Todos buscan jugar y es entendible. Cada uno sabe su situación y lo que quiere. Les invito a tener paciencia. Las temporadas son muy largas. Hay lesiones, situaciones… Puede ser un año muy bonito para todos, y ojalá al final podamos abrazarnos todos por haber conseguido el objetivo".