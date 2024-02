Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Sporting de Gijón, admitió en la firma del protocolo para el Mundial 2030 que la derrota en La Romareda que sufrió el proyecto rojiblanco fue "muy dolorosa en muchos sentidos", pero, a la vez, se mostró esperanzado en que el equipo le dé la vuelta en el derbi asturiano de este sábado.

Declaraciones de David Guerra

Comida con el Oviedo y la Federación: "En esa comida vimos al fútbol asturiano. No solo estuvieron los clubes, estuvo la Federación Asturiana. La Federación Española. De lo que se habló es de la unidad del fútbol asturiano y de lo relevante que sería el Mundial para Asturias. El paso de hoy es muy relevante. Están las instituciones unidas. Están ciudades y el Principado en una misma dirección. Y el fútbol asturiano. No solo Oviedo, ni Gijón: Avilés, y todas las ciudades del Principado se van a ser beneficiados. Todos tienen que ser beneficiados a nivel de sedes, subsedes, campos de entrenamiento…

Unidad del fútbol asturiano. "La unidad del fútbol asturiano es clara. Desde la Federación Asturiana y todo lo que hemos hablado… Asturias quiere el Mundial. Ahora bien, estamos en la semana del derbi y vamos a querer ganar. Hay algo especial en el ambiente. En el campo queremos ganar. Estamos confiados en nuestro equipo. Y no es esperanza, es confianza. Confianza en este plante y en este cuerpo técnico. Estamos convencidos que vamos a disfrutar. El Molinón va a vivir un partido que esperemos que recuerde

Declaraciones de Irarragorri:

El análisis del bache: "Siempre he creido que no siempre se gana cuando se gana y se pierde cuando se pierde. Todo en esta vida está en cómo procesas las cosas. A veces una derrota a tiempo puede ser la construcción de pilares muy importantes. Por supuesto que al equipo le ha dolido. Fue una derrota muy dolorosa en muchos sentidos. Por lo que sucedió en la cancha. Por cómo sucedió. Por las lesiones que sucedieron. Por lo que el equipo estaba intentando hacer después de perder el invicto en El Molinón. Pero la vida es así: lo que hay que hacer es no preocuparse. La vida es 10% lo que te pasa, y 90% cómo reaccionas a ello. Este equipo tiene una solided, alegría, apoyo de la afición… Volverá a hacer un lleno total en El Molinón, que no sucedía desde 2015. Lo que veo es que la afición dice ‘ahora es cuando más nos necesita el equipo’. El equipo tiene grandes ilusiones y ha logrado una primera vuelta extraordinaria y sabe que con eso no basta. A sí que es un partido emocionalmente importante. No hay una sola persona en toda Asturias que no sea beneficiada ser sede. Solo pensemos al revés: imaginad que no hubiésemos ingresado los documentos a tiempo… ¿cuáles serían las preguntas que nos harían y reclamarían probablemente a los dos clubes de ni siqueira haber intentado ser sede? Hoy tenemos una oportunidad. Estoy seguro que será clave en el mediano y largo plazo para Asturiads

¿Qué espera del derbi? "Que sea una gran fiesta. Y un partido con mucha entrega y pasión. Y que esa ruivalidad se quede en la cancha: se puede ser grandes rivales en la cancha y después construir juntos. Hay un interés más grande que es Asturias. Y después el resultado tiene que ser rojiblanco"