El partido. “Hubo otros partidos, el último en casa, en la que no merecimos perder, hicimos todo para ganar, y así de caprichoso es el juego. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy buen entrenador y sabíamos que nos iba a tocar sufrir en algún momento”.

Más que tres puntos. “Por eso me refería (en la previa) a que era el mejor partido en el mejor momento. Fue una semana con mucha energía. Sabíamos que si hacíamos las cosas bien podíamos ganar”.

Los penaltis. “No los he visto, pero tampoco te voy a hacer la lista de los de anteriores jornadas. Es el equipo de la Liga que más centra y que, además, más genera en sus centros. Han centrado, pero no han generado especial peligro. Acumulan mucha gente por dentro. Sabíamos que teníamos que tener paciencia, porque en el momento que recuperáramos podíamos hacerles daño”.

Celebración. “Es que se sufre mucho. Déjeme ser intenso en la victoria. Sufrimos tanto. En el fútbol profesional se pierde más que se gana. Así lo vivo. Soy intenso en todo. Sabíamos que nos iban a generar peligro y corregimos en el descanso el posicionamiento de Juan y Gaspi para no hundirnos. Creo que lo hicimos mejor en la segunda parte. Luego ya acumularon mucha gente arriba y cualquiera podía generar peligro”.

Qué supone. “Para el equipo, queremos sumar para estar en los últimos diez partidos en condiciones de pelear el ascenso. A final es cuando se ganan las cosas. Para mí ganar es muy especial. Lo de esta gente es una locura. No vi nunca la locura del sportinguismo. Tenía que hacer esfuerzo en el recibimiento para que no se cayera la lagrimilla. Ya era hora. Esta afición merece alegría. Lleva mucho tiempo sufriendo. Me hace feliz darles este alegrón. Quiero mucha al club y la ciudad”.

Nacho Méndez. “Llevo insistiendo con él de que tiene que hacer goles. Lo dejo en los entrenamientos (a practicar) y le aprieto. Esta semana, que no le dejaba finalizar, me pedía quedarse. Era el punto que le faltaba. ¿Fotografía? Es un regalo de la vida, además, ir en ese bus al estadio”.

Penalti a Paulino. Entiendo que el árbitro lo ha visto claro. Si empiezo a enumerar las decisiones, ya no groseras, pequeñitas, las que te van minando, cuidado.

Dónde se visualiza. No piensa más allá del 30 de junio. No pienso en el largo ni en el medio plazo. Soy de vivir el presente. Veo al Sporting más cerca de Primera División que de Primera RFEF, que era la situación cuando yo llegué. Si se continúan tomando estas decisiones, es una cuestión de tiempo.

Villalba. Buscábamos cosas diferentes. El caso de Fran, la puerta estaba en el suelo derriba hace tiempo. Sé lo especial que era para él. Jugábamos un poco con ese factor sorpresa.

Efecto. Sabemos la importancia del derbi, teníamos muchas ganas de ganar. Esto es muy largo. Lo de hoy no marca nada. Nos hace volver a caminar. Ilusionados con lograr algo bonito.

Luce la camiseta de Ablanedo. “Quería vestirla porque le tengo mucho cariño a Ablanedo y quería vestirla porque me siento un sportinguista más. También por homenajearles a ellos. Vi a Joaquín emocionado. Sé lo que significa para ellos”.

Oviedo. “Ha sido de los mejores equipos que ha estado en El Molinón”.

Insua y Pablo Garcia. “Pablo tiene mucho recorrido. Con Insua es que ya estaba recuperado, entrenando muy bien y entendimos que nos iba a ayudar, que íbamos a competir muy bien”.