"Si dan todo lo posible, si confían en ellos mismos, si no tienen miedo a fallar, ganan casi fijo". Álex Devesa es uno de los canteranos del Sporting que forma parte de un emocionante vídeo realizado por el club y proyectado a la plantilla rojiblanca antes del partido del pasado sábado ante el Oviedo. En poco menos de dos minutos, los jugadores de las categorías inferiores rojiblancas van traslando su ánimo, así como la inspiración que siente cuando ven a jugar al primer equipo. "Juegan con mucha pasión y me fijo mucho en eso cuando juego mis partidos", comenta una de las integrantes de la sección femenina. Algunos, incluso, no pueden evitar la emoción: "Estoy nervioso, quiero que gane el Sporting".

👊🏻 #Por𝐓𝐈, sportinguista 🔴⚪ pic.twitter.com/7L7GgN494g — Real Sporting (@RealSporting) 12 de febrero de 2024 "Cuando estamos mal, todo la gente anima. Todo Gijón anima, eso es lo que significa este equipo. Todo Gijón estamos unidos para el ascenso", continúa una de los participantes. "No es solo un derbi, es un partido muy importante para el ascenso", dice otro. "El público está con ellos", les recuerda un componente más de la cantera. El vídeo se mostró a los jugadores del Sporting en el hotel de concentración, durante las horas previas al duelo en el Tartiere. El club lo hizo público este lunes tras un triunfo ante el conjunto carbayón que puso fin a la racha de nueve derbis sin victorias rojiblancas.